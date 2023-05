Erstmals siegreich in der UFC: Mandy Böhm.

Nach zwei Niederlagen in der UFC steht Mandy Böhm mit dem Rücken zur Wand. Der dritte Käfigkampf endet für die Deutsche kurios, schmerzhaft, aber letztlich siegreich.

Im dritten Anlauf klappt es: Die deutsche Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Mandy Böhm hat ihren ersten Sieg in der Ultimate Fighting Championship (UFC) eingefahren. Bei der UFC Fight Night in der US-Stadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina siegte Böhm gegen Ji Yeon Kim nach Punktentscheid. Die Südkoreanerin beging im Käfigduell allerdings gleich zwei folgenschwere Regelverstöße, einer davon sorgte für das vorzeitige Ende, denn: Ein illegaler Kniestoß zum Kopf ließ Böhm kampfunfähig zurück.

In den ersten Sekunden fing sich Böhm bereits eine harte Rechte ihrer Kontrahentin ein und wackelte. Danach brachte sie die Koreanerin mit einem Hüftwurf zu Boden und setzte einen Würgegriff an. Kim konnte sich jedoch herauswinden. Gegen Ende der Runde hatte Böhm dann wieder die Oberhand und die Kontrolle am Boden.

Die zweite Runde eröffnete die Deutsche mit einer starken rechten Geraden, die ihr Ziel traf. Böhm verlagerte das Kampfgeschehen wieder in den Clinch und an den Käfigrand. Im Bodenkampf konnten beide Kämpferinnen kaum Akzente setzen, Kim setzte zu einer "Guillotine" an, konnte den Aufgabegriff aber nicht durchbringen. Da Kim nach dem Ende der Runde noch zuschlug, zog der Referee ihr einen Punkt wegen unsportlichen Verhaltens ab.

In Runde drei leistete sich die Koreanerin einen weiteren Regelverstoß. Am Käfigrand verpasste sie Böhm ein Kniestoß zum Kopf, obwohl die Deutsche am Boden war - eine unerlaubte Aktion. Die Gelsenkirchenerin brach nach der Aktion auf der Matte zusammen und signalisierte, dass sie auf dem linken Auge nichts mehr sehen könne. Nach Ringarztentscheidung wurde der Kampf abgebrochen, Kim wurde erneut ein Punkt abgezogen. Zu einem Urteil der Punktrichter kam es trotzdem. Hier siegte Böhm durch Split-Decision - zwei der drei Ringrichter werteten den Kampf zu ihren Gunsten.

Die Zukunft von Böhm in der Eliteliga ist trotz des Siegs weiterhin offen. Nach zwei Niederlagen gegen Ariane Lipski und Victoria Leonardo stand die 33-Jährige mit dem Rücken zur Wand. Nach drei Niederlagen in den Vier-Kampf-Verträgen hätte die UFC wohl vorzeitig den Schlussstrich gezogen. Mit dem Sieg gegen die Südkoreanerin ist es gut möglich, dass Böhm noch den vierten Kampf als weitere Bewährungschance bekommt.