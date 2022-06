Dritte UFC-Niederlage in Serie

Dritte UFC-Niederlage in Serie Franzosen-Würger wird Stolze zum Verhängnis

Mit großen Erwartungen in einer neuen Gewichtsklasse startet Niklas Stolze einen weiteren Anlauf, seinen ersten Sieg in der UFC einzufahren. Im Duell mit dem französischen Ex-Soldaten Saint Denis geben am Ende dessen hervorragenden Jiu-Jitsu-Fähigkeiten den Ausschlag.

Der deutsche MMA-Kämpfer Niklas Stolze hat seinen dritten Kampf in der Ultimate Fighting Championship (UFC) gegen den Franzosen Benoit Saint Denis durch Submission in der zweiten Runde verloren. Beide Fighter waren vor dem Aufeinandertreffen im Octagon ins Leichtgewicht gewechselt. Für Stolze war es die dritte Niederlage in Folge.

Dabei hatte der Kampf aussichtsreich für den Deutschen angefangen. Mit mehreren Lowkicks bearbeitete der 29-Jährige seinen drei Jahre jüngeren Gegner, ehe dieser ansetzte, ihn zu Boden zu ringen. Beim Versuch erwischte Stolze seinen Gegner mit einem Kniestoß an der Wange, der eine klaffende Wunde beim Franzosen hinterließ. Den Takedown brachte der ehemalige Soldat einer französischen Spezialeinheit dennoch erfolgreich durch, am Käfig konnte sich Stolze jedoch recht zügig aufrichten und aus dem Clinch befreien.

Mit dem zweiten Takedown durch Saint Denis begannen dann die Probleme. Im Bodenkampf zeigte Saint Denis seine hervorragenden Jiu-Jitsu-Fähigkeiten und konnte Stolze lange Zeit im Klammergriff halten. Der ersten Versuche der Aufgabegriffe des Franzosen konnte sich Stolze noch erwehren, kurz vor Ende der Runde saß dann ein Würgegriff gefährlich tief unterm Kinn des Deutschen, die Uhr rettete ihn dann zumindest vorerst.

In der zweiten Runde zeichnete sich zunächst ein ähnliches Bild ab. Stolze übernahm die Kontrolle, einen Bodykick des Franzosen konterte er mit einigen sauberen Schlägen. Von den Treffern leicht angeklingelt, stürzte sich Saint Denis erneut in den Takedown, den Stolze mit einem Guillotine Choke auffing.

Saint Denis spielte seine Kraftvorteile aus und befreite sich aus dem Aufgabegriff. Aus dem Clinch beförderte er Stolze wieder auf die Matte und konnte erneut mit seinen Beinen den Oberkörper des Deutschen umklammern und anschließend zum Rear-Naked-Choke zwischen Nacken und Kinn ansetzen. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, klopfte Stolze ab, der Kampf war entschieden. Die dritte Niederlage in Serie mindert die Chancen für Stolze auf eine langfristige Zukunft in der MMA-Eliteliga. Mit einem Vertrag über vier Fights bleibt dem Deutschen noch eine Möglichkeit, die UFC-Verantwortlichen von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen.