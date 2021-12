Raymond van Barneveld kehrt nach seinem Karriereende auf die ganz große Bühne zurück, doch bei der WM ist nach einer soliden Leistung schnell wieder Schluss für die Darts-Legende. Doch nach dem Zweitrundenmatch wird der Niederländer positiv getestet. Das kann für den Gegner bitter werden.

Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist nach seiner Zweitrundenniederlage bei der Darts-WM positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Niederländer spät an Heiligabend via Twitter mit. Im Match am Vorweihnachtstag gegen Ex-Weltmeister Rob Cross habe er noch keine Symptome gespürt, schrieb van Barneveld, mittlerweile leide er unter Atemnot, Fieber und starker Müdigkeit.

"Wir haben bereits mit Rob Cross und der PDC über die Situation gesprochen", schrieb van Barneveld, der die kommenden Tage in London in Quarantäne verbringen wird. Der Dartsverband PDC hat sich bislang nicht zu den Konsequenzen des positiven Tests geäußert. Nach der Weihnachtspause geht es im Alexandra Palace am 27. Dezember (Montag) weiter. Cross soll am Dienstag gegen Daryl Gurney aus Nordirland antreten.

Van Barneveld hatte seine kurze Auszeit auf der Darts-Tour zu Beginn der Saison beendet, bei der PDC-Weltmeisterschaft, die er fünfmal und zuletzt 2007 gewann, reichte es in diesem Jahr nur zu einem Sieg. Wenige Stunden vor der Nachricht über seinen positiven Test versicherte "Barney" seinen Fans, "noch immer motiviert" zu sein und "im nächsten Jahr stärker" zurückkommen zu wollen.

"Er ist eine Legende und hat im ersten Satz wie ein Champion gespielt, aber als ich mich erst einmal zurechtgefunden hatte, hatte ich das Spiel, um ihn zu schlagen", kommentierte Cross nach seinem Sieg. Obwohl der Weltmeister von 2018 Engländer ist, standen die knapp 3000 Fans geschlossen hinter van Barneveld und bildeten damit die berühmte "Barney Army", die den 54-Jährigen seit vielen Spielzeiten begleitet. "So eine Atmosphäre habe ich jahrelang nicht mehr erlebt", sagte Cross. Erst als er den 0:1-Rückstand ausglich, wurde es in der fröhlichen Bierhalle etwas leiser.

2019 hatte "Barney" seine Laufbahn nach einer Erstrundenniederlage bei der WM ursprünglich tief enttäuscht beendet. "Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel. Das werde ich mir selbst bis zum Ende meines Lebens sagen", bilanzierte van Barneveld damals.