Nathan Aspinall ist weiter in überragender Verfassung.

Am dritten Spieltag der Premier League kassiert Darts-Superstar Michael van Gerwen seine erste Pleite. Trotz eines überragenden Comebacks muss er sich Nathan Aspinall geschlagen geben. Weiter nicht in Topform ist Gerwyn Price.

Nathan Aspinall hat seinen Status als eines der aktuell heißesten Eisen im Dartsport einmal mehr unter Beweis gestellt. Am dritten Spieltag der Premier League Darts in Cardiff gewann der UK Open-Champion von 2019 gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen mit 7:5.

Nach gutem Start lag Aspinall in der Neuauflage des WM-Halbfinals gegen "MvG" mit 4:2 vorne, konnte die Führung aber nicht halten. Dreifach-Weltmeister van Gerwen kam zurück in die Partie, schnappte sich drei Legs und ging mit 5:4 in Führung.

Dann aber erlebte das Duell eine letzte dramatische Wendung, als wiederum Aspinall drei Legs nacheinander gewann und sich so noch mit 7:5 durchsetzen konnte. Für van Gerwen war es nach zwei Auftaktsiegen der erste Dämpfer in der Premier League.

Price schwächelt weiter

Den Patzer des Niederländers nutzte Glen Durrant aus. Dem 49-jährigen Engländer gelang der Sprung an die Tabellenspitze nach einem überraschend ungefährdeten 7:4-Erfolg über Gary Anderson.

Ihren jeweils ersten Sieg in dieser Saison sicherten sich Weltmeister Peter Wright (7:5 gegen Rob Cross) und Michael Smith (7:1 gegen Jonny Clayton). Gerwyn Price und Daryl Gurney trennten sich 6:6 und bleiben als einzige Spieler weiter sieglos.

Die nächste Chance bietet sich am kommenden Donnerstag an Spieltag vier der Premier League in Dublin.

