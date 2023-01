Das deutsche Darts-Märchen bei der Weltmeisterschaft in London geht weiter: Gabriel Clemens gewinnt sensationell gegen den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price mit 5:1 und zieht ins Halbfinale ein. Dort wartet nun der nächste Spitzenspieler.

Die Darts-Weltmeisterschaft ist nicht nur aus sportlicher Sicht um einen denkwürdigen Abend reicher. Gabriel Clemens steht sensationell im Halbfinale, er zerlegt den Weltranglisten-Ersten Gerwyn Price mit 5:1. Der "Iceman" ist nach Satz vier so frustriert und verzweifelt, dass er wegen der Buhrufe aus dem Publikum plötzlich mit Kopfhörern spielt. Das hat es noch nie gegeben.

Geholfen hat das alles nichts. Die Verzweiflungstat schien Price nur noch mehr vom richtigen Weg abzubringen. Clemens schnappte sich auch Satz fünf, zum sechsten Durchgang erschien Price plötzlich wieder ohne Kopfhörer, dafür aber mit Ohrenstöpseln. Gebracht hat auch das nichts. Gabriel Clemens nutzte seinen ersten Matchdart zum Sieg und steht nach dem erstmaligen Einzug eines Deutschen ins Viertelfinale nun auch erstmals im Halbfinale.

Clemens gewinnt fünf Sätze in Folge

Völlig kurios: Gerwyn Price mit Kopfhörern. (Foto: IMAGO/Pro Sports Images)

Price begann zunächst bärenstark. Der "Iceman" gewann den ersten Satz im Eiltempo. Für die drei Legs brauchte er gerade mal 42 Darts, ein überragender Wert. Doch auch Clemens fand seine starke Form aus den bisherigen drei WM-Partien ebenfalls schnell. Price ließ im zweiten Satz ein paar Chancen aus, Clemens traf immer häufiger das acht Millimeter schmale Triple-Feld. Der 1:1-Ausgleich in den Sätzen war folgerichtig.

In Satz drei setzte Price wiederum das erste Signal mit sechs perfekten Darts, doch nachhaltig war das nicht. Vielmehr zog Clemens, der zwischenzeitlich bei einem Punkteschnitt von 107 pro Aufnahme stand, den Satz an sich. Er konnte sich dabei sogar sieben verpasste Darts zum Satzgewinn erlauben, Versuch Nummer acht brachte schließlich die 2:1-Führung für den "German Giant".

In Satz vier ähnelte sich das Bild: Clemens hatte ein besseres Scoring als der Weltranglisten-Erste, konnte sich dadurch erneut sogar viele Fehler beim Wurf auf die Doppel leisten. Der Durchgang ging trotzdem mit 3:1 an den Saarländer. "Es ist unglaublich. Danke, Deutschland", sprudelte es aus einem völlig überwältigten Gabriel Clemens bei "Sky Sports" heraus.

Auch Smith und Van den Bergh weiter

Im Halbfinale am Montagabend trifft Price nun auf Michael Smith. Der "Bully Boy" gewann am Nachmittag das Duell mit seinem englischen Landsmann Stephen Bunting mit 5:3. Seine Leistung war aber kein Ruhmesblatt, vielmehr hätte Außenseiter Bunting die Partie eigentlich gewinnen müssen. Doch seine zuletzt starke Doppelquote ließen "The Bullet" im Stich. Smith, der deutlich seltener als Bunting die Triple-Felder traf, profitierte von vielen Fehlern seines Gegners. "Das war nicht meine beste Leistung heute. Die Hälfte des Spiels habe ich Müll gespielt, aber manchmal gewinnt man eben dreckig", so das Fazit von Smith, der sich nach eigener Aussage "zu stark unter Druck gesetzt" habe.

Das erste Viertelfinale am Neujahrstag wurde ebenfalls nach acht Sätzen entschieden. Dimitri Van den Bergh schrieb mit seinem 5:3-Sieg über Jonny Clayton belgische Darts-Geschichte. Der 28-Jährige zog im dritten Versuch erstmals in die Vorschlussrunde ein und ist nun der erste Belgier im Halbfinale der Darts-WM. "Ich bin so glücklich. Ich durfte das Hotel um eine weitere Nacht verlängern, muss morgen früh nicht um 06.45 Uhr aufstehen, kann ausschlafen. Das bedeutet, ich habe gute Sachen gemacht bei dieser WM", sagte Van den Bergh zu ntv.de.

An den letzten beiden Turniertagen gibt es keine der bei den Akteuren eher unbeliebten Nachmittagsspiele mehr. Van den Bergh kann den Tag also ganz entspannt angehen, bevor er es am Abend im Halbfinale mit Topfavorit Michael van Gerwen oder dem englischen Außenseiter Chris Dobey zu tun bekommt.