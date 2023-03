Wolfsburg und Straubing lieferten sich wilde Duelle in den DEL-Playoffs.

Die Wolfsburg Grizzlys setzen sich im siebten und entscheidenden Duell bei den Straubing Tigers durch und erreichen das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga. Das Team von Trainer Mike Stewart dreht die Auswärtspartie nach einem Rückstand.

Die Grizzlys Wolfsburg bleiben Dauergast im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Niedersachsen setzten sich im siebten und entscheidenden Viertelfinale bei den Straubing Tigers mit 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) durch und zogen zum zehnten Mal in die Runde der letzten Vier ein. Gegner ist ab Freitag (19 Uhr/MagentaSport) der Hauptrundensieger und Topfavorit Red Bull München.

"Wir haben in allen Spielen abgerufen, was wir konnten. Straubing hat uns einige Schwierigkeiten gemacht", sagte der überragende Wolfsburger Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier bei MagentaSport: "Wir hatten heute auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite." Die Grizzlys hatten sich das Entscheidungsspiel im sechsten Aufeinandertreffen nach Verlängerung mit 4:3 ermöglicht und in der Serie zum 3:3 ausgeglichen. Das zweite Halbfinale bestreiten der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim.

Travis St. Denis brachte die Gastgeber vor 4485 Zuschauern am Pulverturm mit einem "Bauerntrick" verdient in Führung (12.). Doch die Niedersachsen konterten eiskalt und drehten das Spiel: Stephan Daschner lenkte eine Hereingabe von Laurin Braun ins eigene Tor (29.), Darren Archibald traf im Nachschuss (35.). "Das war ein bisschen Glück, aber wir nehmen es gerne", sagte Braun.

Spencer Machacek verpasste im Schlussdrittel eine Riesenmöglichkeit zum Ausbau der Führung und auf der Gegenseite kassierten die Gäste fast den Ausgleich.Philipp Mass (50.) erzielte jedoch kurz darauf den dritten Treffer der Wolfsburger. Strahlmeier verhinderte zahlreiche Möglichkeiten der Tigers und trug maßgeblich zum Erfolg der Wolfsburger bei.