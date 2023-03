Morgen ist Schluss, heute aber nochmal Grund zum Feiern: Denise Herrmann-Wick verabschiedet sich siegreich von ihrer großen Biathlon-Karriere. Die 34-Jährige gewinnt den Sprint in Oslo und damit auch den Sprint-Weltcup.

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist im letzten Sprintrennen ihrer Karriere zur kleinen Kristallkugel gestürmt. Die Weltmeisterin von Oberhof war beim Weltcup-Finale in Oslo über 7,5 Kilometer nicht zu schlagen und sicherte sich wie 2019/20 den Sieg in dieser Disziplinwertung. Mit dem Massenstart am Sonntag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) endet die erfolgreiche Laufbahn von Herrmann-Wick.

"Es ist gerade schon sehr emotional", sagte die 34-Jährige, nachdem sie einen Tag vor ihrem angekündigten Rücktritt auch das letzte Ziel ihrer erfolgreichen Laufbahn erreicht hatte."Es ist wirklich der reinste Genuss." Freunde und Familie hatten sie bei Traumwetter am Holmenkollen zahlreich angefeuert. "Ich bin unglaublich stolz und froh, dass wir den Tag so genießen können."

Herrmann-Wick lag fehlerfrei 3,5 Sekunden vor Hanna Öberg (0 Fehler) aus Schweden. Öbergs Landsfrau Anna Magnusson (0/33,1 Sekunden Rückstand) wurde Dritte. Wegen zu starken Nebels am Freitag war das Rennen um einen Tag verschoben worden, dafür fiel die Verfolgung ersatzlos aus. Julia Simon stand somit vorzeitig als Siegerin dieser Disziplinwertung fest, im Sprint holte sich die Französin dann auch die Gesamtwertung.

Janina Hettich-Walz (0/+43,7) schaffte es als Achte in die Top 10. Vanessa Voigt sprintete auf Rang 37 (0/+1:43,5 Minuten Rückstand), Hanna Kebinger (1/1:06,1) wurde 17. Die viermalige Junioren-Weltmeisterin Selina Grotian (2/+1:48,3 Minuten Rückstand) und Einzel-Europameisterin Lisa Maria Spark (0/+2:11,0) feierten mit Platz 44 und 53 gute Debüts im Weltcup.

Für Sophia Schneider, WM-Fünfte im Sprint, ist die Saison hingegen vorzeitig beendet. Die 25-Jährige verpasst die Oslo-Rennen infolge ihrer Virusinfektion aus der Vorwoche. Die noch amtierende Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland (2/+1:33,6) wurde bei ihrem Heimspiel 31. Wie die Französin Anais Chevalier-Bouchet, Landsfrau Tiril Eckhoff und Herrmann-Wick beendet die dreimalige Olympiasiegerin am Sonntag ihre Laufbahn.