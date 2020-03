Zum Auftakt der UK Open hat Michael van Gerwen Titelverteidiger Nathan Aspinall aus dem Turnier geworfen. Ob "MvG" den Titel holt, liegt aber auch am Nachwuchs des dreifachen Darts-Weltmeisters.

Nur einen Tag nach seiner herben Schlappe in der Premier League gegen Michael Smith hat sich Michael van Gerwen eindrucksvoll zurückgemeldet. Bei den UK Open gewann der Niederländer sein Auftaktspiel in der Runde der letzten 64 gegen Titelverteidiger Nathan Aspinall mit 10:8. Damit unterstreicht "MvG" seine Titelambitionen beim "FA Cup des Darts", obwohl er jeden Moment den Turnierort im englischen Minehead verlassen könnte.

"Meine Frau ist hochschwanger. Wenn unser zweites Kind morgen kommt, reise ich natürlich nach Hause", erklärt van Gerwen nach dem Sieg in einem Interview mit dem britischen Sender "ITV"

Lässt sich der Nachwuchs im Hause van Gerwen noch etwas Zeit, wartet heute Nachmittag Jason Lowe auf den dreifachen Weltmeister. Lowe ist in der Weltrangliste zwar nur auf Platz 99 notiert, hat jedoch Ex-Doppelweltmeister Adrian Lewis mit 10:4 besiegt.

Weltmeister im Lospech

Für Peter Wright kam es in der Auslosung knüppeldick. Zunächst musste sich der aktuelle Weltmeister mit Premier-League-Spitzenreiter Glen Durrant messen. Nach dem knappen 10:8-Erfolg wartet auf dem Weg ins Achtelinfale heute mit Ian White ein weiterer Spitzenspieler. Das Topspiel in der Runde der letzten 32 ist aber das Aufeinandertreffen von Rob Cross (4. Platz in der Weltrangliste) und Michael Smith (5.).

Deutscher Darts-Star erkrankt

Im Gegensatz zu Weltmeister Wright hatten die beiden Deutschen Gabriel Clemens und Martin Schindler Losglück. Clemens (38.) trifft auf den Engländer Andy Boulton (68.), Schindler (53.) bekommt es mit Außenseiter Kyle McKinstry aus England zu tun. Im Falle eines Sieges würde es bereits heute Abend mit dem Achtelfinale weitergehen. Wie bei den UK Open üblich, werden die Paarungen nach Ablauf jeder Runde ohne Setzliste ausgelost. Dadurch hat das Turnier seinen besonderen Pokal-Charakter.

Insgesamt waren vier Deutsche bei den diesjährigen UK Open an den Start gegangen. Christian Bunse (2. Runde) und Steffen Siepmann (3. Runde) scheiterten jedoch früh. Der in der Weltrangliste bestplatzierte Deutsche, Max Hopp (23.), hatte seine Teilnahme wegen Pfeifferschem Drüsenfieber kurzfristig absagen müssen.

