Mit Abschluss der Wintersportsaison enden auch die großen Wintersport-Karrieren von Therese Johaug und Kjetil Jansrud. Die Langläuferin schnappt sich einen letzten Sieg, ihren 99. im Weltcup. Der alpine Ski-Star verabschiedet sich emotional und auf den Schultern seiner Kollegen.

Einen Tag nach ihrer Rücktrittsankündigung hat Skilangläuferin Therese Johaug ihren 99. Sieg im Weltcup geholt und ihre Laufbahn mit einem fulminanten Schlusspunkt gekrönt. Die 33-Jährige setzte sich im Massenstart über 30 Kilometer in Oslo nach etwas mehr als fünf Kilometern ab und zog am berühmten Holmenkollen danach einzeln ihre Runden. Am Ende betrug ihr Vorsprung auf die Finnin Krista Parmakoski zwar nur 19 Sekunden. Das lag aber an Johaugs Triumphzug auf den letzten Metern.

Die dreifache Olympiasiegerin von Peking erhielt kurz vor dem Einlauf ins sonnendurchflutete Stadion gleich zwei norwegische Fahnen und absolvierte die letzten Meter wie eine Hobby-Läuferin. Unmittelbar vor der Ziellinie drehte sich Johaug zum Publikum um, verneigte sich und beendete anschließend das Rennen. Direkt im Anschluss kamen der besten Langläuferin der vergangenen Jahre die Tränen.

Im Stadion lief "Time To Say Goodbye" von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Von den 99 Siegen holte sie 81 im Einzel und 18 im Team. "Blauer Himmel und viele Zuschauer: Ich bin einfach so glücklich und zugleich auch so traurig, dass die Karriere jetzt beendet ist", sagte Johaug im anschließenden Sieger-Interview. Auf die letzte Station im schwedischen Falun verzichtet sie.

Mit den Worten "Eigentlich möchte ich nicht, dass die Reise ein Ende nimmt, aber es gibt eine Zeit für alles" hatte Johaug via Instagram am Freitag ihr Karriereende angekündigt. Die Schwedin Jonna Sundling wurde hinter Johaug und Parmakoski Dritte, Deutschlands Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig belegte den fünften Rang.

Auch Jansrud geht

Auch im alpinen Weltcup ging eine große Karriere zu Ende. Der norwegische Ski-Star Kjetil Jansrud hat sich mit großen Emotionen verabschiedet. Nachdem er die Abfahrt im heimischen Kvitfjell beendet hatte, sank der 36-Jährige auf die Knie und küsste den Schnee im Zielraum. Danach nahmen ihn seine Teamkollegen auf die Schultern - bejubelt von den Zuschauern und etlichen anderen Fahrern. Jansrud hatte schon vor dem Rennen angekündigt, dass es das letzte seiner Karriere sein würde. Für einen Top-30-Platz reichte es nicht mehr.

Jansrud gewann in seiner aktiven Laufbahn fünf olympische Medaillen, darunter Gold im Super-G 2014 in Sotschi. Dazu holte er 2019 den WM-Titel in der Abfahrt und insgesamt 23 Weltcup-Siege. Nach einem heftigen Sturz in Beaver Creek (USA) Anfang Dezember, bei dem er sich schwer am Knie verletzte, schien die Saison für den Routinier schon vorbei zu sein. Bei den Winterspielen in China meldete er sich dann aber überraschend noch mal zurück und wurde 23. im Super-G. Es war die fünfte Olympia-Teilnahme Jansruds nach 2006, 2010, 2014 und 2018.