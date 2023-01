Kaiserslautern pirscht sich an Aufstiegsplatz heran

Hannover 96 unterliegt Kaiserslautern pirscht sich an Aufstiegsplatz heran

Die Auswärtsbilanz des 1. FC Kaiserslautern bleibt makellos: In Hannover holen die Pfälzer einen anfänglichen Rückstand auf und machen kurz vor Schluss das 3:1 perfekt. Der direkte Aufstiegsplatz rückt damit in greifbare Nähe.

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Ambitionen auf den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Der Aufsteiger gewann zum Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga bei Hannover 96 nach einer Leistungssteigerung 3:1 (0:1) und hat die Spitzenplätze fest im Blick. Als Vierter hat der FCK (32 Punkte) vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. "Es war ein ordentliches Spiel, wir haben wenig zugelassen", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster bei Sport1: "Wir wollten im zweiten Durchgang eine Schippe drauflegen, das ist uns gelungen."

Julian Niehues (49.) und Terrence Boyd (66.) drehten die Partie für Kaiserslautern, das nach dem Treffer von Derrick Köhn (17.) zunächst zurückgelegen hatte. Hannover (28) belegt nach der zweiten Heimniederlage der laufenden Saison den siebten Platz. Den Schlusspunkt setzte Philipp Hercher (90.+7).

Dabei hatten die Niedersachsen vor erstligareifer Kulisse von 36.800 Zuschauern die erste Halbzeit bestimmt. Beim Führungstreffer profitierten sie aber von einem Fehler des FCK-Torhüters Andreas Luthe: Der Routinier ließ den nicht besonders platzierten Schuss von Köhn durch die Finger rutschen. Kurz darauf hätte Cedric Teuchert (30.) fast erhöht.

Erst nach der Pause wachte der FCK auf - und schlug dann eiskalt zu. Niehues sorgte kurz nach Wiederbeginn per Kopf für den Ausgleich, dann verwertete Boyd eine starke Kombination per Volleyschuss zum Führungstreffer. Kurz zuvor war der US-Amerikaner mit Teuchert zusammengeprallt, der Hannoveraner Stürmer musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden. Hannover drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. Die Gäste verteidigten jedoch aufmerksam und schalteten bei Ballgewinnen immer wieder schnell um. Einen Konter verwertete Hercher zum dritten Treffer.