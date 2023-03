Karl Geiger legte bereits am Samstag alles in den zweiten Sprung.

Karl Geiger fliegt in Lillehammer von Rang zehn auf fünf. Der Norweger Halvor Egner Granerud siegt und führt auch die Raw-Air-Serie an. Für die anderen deutschen Springer läuft es eher bescheiden. Andreas Wellinger muss sich bereits in der Qualifikation verabschieden. Zum ersten Mal seit langer Zeit.

Karl Geiger winkte nach seiner starken Aufholjagd ins Publikum, dann tröstete er den enttäuschten Markus Eisenbichler. Am fünften Tag der norwegischen Raw-Air-Tour hat der WM-Dritte Geiger erneut Moral bewiesen und mit einem starken zweiten Flug auf 133,5 m noch Rang fünf in Lillehammer erobert. Eisenbichler, zur Halbzeit noch Vierter, fiel dagegen auf Rang 14 zurück.

Nach dem ersten Durchgang hatte Geiger noch den zehnten Platz belegt, dann blies er zum Angriff. "Der zweite war richtig gut, der erst nicht so. Ich bin sehr zufrieden - fünfter Platz, das kann sich sehen lassen", sagte der deutsche Vorflieger. Der Oberstdorfer war schon am Samstag in Oslo von Rang 13 noch auf drei gestürmt. "Das war ein richtig guter Sprung von Karl im zweiten, mit ihm bin ich sehr zufrieden", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD. Auch in der Gesamtwertung der Raw-Air-Tour kletterte Geiger zur Halbzeit als bester Deutscher auf Rang fünf.

Nach ganz vorne dürfte es für Geiger mit 1091,6 Punkten aber nicht mehr reichen: Lokalmatador Halvor Egner Granerud feierte am Dienstag einen Heimsieg und führt die "Drei-Schanzen-Tournee" nach neun von 18 Wertungssprüngen mit 1162,2 Punkten knapp vor Stefan Kraft (1157,2) an, der auch in Lillehammer Zweiter wurde. Der Slowene Anze Lanisek (1103,1) liegt als Dritter bereits deutlich zurück.

Wellinger scheitert bereits in Qualifikation

Untröstlich war Eisenbichler, der wie so oft nur einen guten Sprung zeigte. Justin Lisso (Schmiedefeld) und Philipp Raimund (Oberstdorf) sammelten auf den Rängen 20 und 25 anders als Stephan Leyhe (Willingen/34.) ebenfalls Weltcup-Punkte. "Es war insgesamt ein ganz guter Wettkampf heute", sagte Horngacher.

Andreas Wellinger war überraschend schon am Montag in der Qualifikation gescheitert und verpasste erstmals seit Dezember 2021 den Einzug in ein Weltcupspringen. Bis dahin lag der WM-Zweite von Planica in der Gesamtwertung als Siebter gut im Rennen. "Das tut uns sehr, sehr weh", sagte Horngacher.

Weiter geht es für Wellinger und Co. schon am Mittwoch (19.15 Uhr) an gleicher Stelle mit der Qualifikation für den Wettkampf am Donnerstag. Ab Freitag steht dann das Finale der Raw-Air-Tour auf dem "Monsterbakken" in Vikersund an. Dort will auch der gesundheitlich angeschlagene Raimund unbedingt mitmischen. "Eigentlich fühle ich mich noch schlechter als in Oslo. Ich hoffe, dass ich mir das Skifliegen nicht kaputt mache und bis zum Ende dabei bin", sagt der Youngster.