Mit beeindruckenden Leistungen kämpft sich der Gelsenkirchener Kurshed Khakorov bei der MMA-Organisation PFL ins Finale der Europe Series. Dort geht es um ein saftiges Preisgeld. Sein Kontrahent ist für den 31-Jährigen kein Unbekannter.

Für den MMA-Kämpfer Kurshed Khakorov geht es im Dezember um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Der 31-Jährige setzte sich im Halbfinale der PFL Europe Series gegen den Schweden Ali Taleb nach Punkten durch. Khakorov hatte im Viertelfinale im August in Berlin den Franzosen Moktar Benkaci dominant nach Punkten besiegt.

Die erste Runde startete mit einem Schreckmoment: Khakorov kassierte früh einen rechten Haken und der Kampf verlagerte sich auf den Boden. Taleb konnte einen Aufgabegriff (Guillotine Choke) ansetzen, aber nicht durchbringen. Am Boden konnte sich der Deutsche mit tadschikischen Wurzeln in eine bessere Position wenden. Taleb wirkte am Ende der Runde regelrecht kraftlos.

Die zweite Runde dominierte der Mann aus Gelsenkirchen nach Belieben. Harte Tritte zum Standbein und Schlagkombinationen brachten den Schweden immer wieder ins Wanken. Khakorov setzte seinem Kontrahenten immer weiter zu und landete saubere Treffer. In der dritten Runde war er erneut der effektivere Kämpfer, mit letzter Verzweiflung versuchte Taleb einen Takedown, den Khakorov abwehren konnte. Anschließend dominierte er im Bodenkampf erneut. Am Ende stand ein erneut ein dominanter Punktsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Schweden Taleb.

"Wer ist hier der Underdog?", fragte Khakorov nach dem Sieg. Taleb sei ein harter Gegner gewesen. Alle Kämpfer im Turnier seien Killer, sagte er. "Es ist mein Traum, Champion zu werden. In meinem nächsten Kampf habe ich einen starken Gegner." Am 8. Dezember findet das Finale gegen den Iren Frans Mlambo in Dublin statt. Die beiden Kämpfer kennen sich bereits, da Khakorov ein Jahr in der gleichen Kampfsportschule trainiert hat.