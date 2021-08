Bernhard Langer fügt seiner erfolgreichen Laufbahn als Golfer ein weiteres, erstaunliches Kapitel hinzu. An seinem 64. Geburtstag beendet einer Runde auf dem Platz mit 64 Schlägen. So etwas kommt super selten vor, aber die Ikone hatte schon am Morgen eine kleine Vorahnung.

Es ist der Traum eins jeden Golfers: Einmal im Leben eine Runde mit so wenigen Schlägen zu beenden, wie gerade das eigene Alter ist. Doch kaum einem Spieler ist dieses Erlebnis in der Karriere vergönnt. Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer erfüllte sich nun diesen Lebenstraum - und das genau an seinem 64. Geburtstag. Das kommt noch seltener vor. Was für eine kleine Sensation. Der Routinier spielte beim Turnier in Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan eine 64er-Runde.

Langer hatte schon am Morgen seines historischen Tages eine kleine Vorahnung: "Ich habe heute mit meiner Familie geschrieben und sagte ihnen: Mein Ziel ist es, heute mein Alter zu spielen und mir damit selbst ein Geburtstagsgeschenk zu machen." Gesagt, getan. Nach der Meisterleistung wurde Langer von seinen Konkurrenten auf der US-Senioren-Tour und den Fans gefeiert. "Es war großartig", sagte der Masters-Sieger von 1985 und 1993. "Die Atmosphäre war den ganzen Tag über unglaublich. Die Leute haben dreimal am Tag Happy Birthday gesungen."

Seit 45 Jahren ist Langer nun Profi. Die Zeit, um mit dem Golfspielen aufzuhören, ist für ihn aber längst noch nicht gekommen. "Ich habe viele Schmerzen, aber ich bin einigermaßen gesund. Ich kann das immer noch ziemlich gut und bin immer noch konkurrenzfähig", sagte der Routinier, der bislang 41 Siege auf der US-Tour der über 50-Jährigen feiern konnte. "Ich weiß, dass die Uhr tickt und es nicht ewig dauern wird. Also versuche ich, jeden Tag zu genießen, den ich hier draußen bin." Und eventuell wiederholt er seine kleine Sensation ja schon im kommenden Jahr.