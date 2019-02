Lindsey Vonn gewinnt zum Abschluss ihrer langen Karriere noch einmal eine WM-Medaille in der Abfahrt gewonnen. Die Amerikanerin fährt in Are zu Bronze. Schneller sind nur Weltmeisterin und Titelverteidigerin Ilka Stuhec aus Slowenien und die Schweizerin Corinne Suter.

Die amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn hat im letzten Rennen ihrer Karriere überraschend WM-Bronze in der Abfahrt gewonnen. Ilka Stuhec aus Slowenien verteidigte bei den Titelkämpfen in Schweden ihren Titel als Weltmeisterin erfolgreich. Silber in Are ging an Corinne Suter aus der Schweiz. Für sie war es nach Bronze im Super-G die zweite Medaille. "Das ist Wahnsinn, ein perfekter Schluss für meine Karriere. Das war mit Herz gefahren. Das ist ein großer Traum", sagte Vonn in der ARD.

Bussi: Weltmeisterin Ilka Stuhec und Vonn. (Foto: REUTERS)

Die Hoffnungen der deutschen Starterinnen erfüllten sich nicht. Viktoria Rebensburg, WM-Debütantin Michaela Wenig und Medaillenanwärterin Kira Weidle (belegten auf der wegen starken Windes um ein Viertel auf 1670 Meter verkürzten Strecke die Plätze elf, zwölf und 13. Meike Pfister wurde 23.

Stuhec, die in der vergangenen Olympiasaison wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste, ist die erste Abfahrerin seit Maria Walliser aus Schweiz in den Jahren 1987 und 1989, die ihren WM-Titel erfolgreich verteidigt. Vonn beendet ihre Karriere als einzige Skirennläuferin mit Medaillen bei sechs Weltmeisterschaften und wie die legendäre Christl Cranz aus Deutschland sowie die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll mit fünf Medaillen in der Abfahrt.