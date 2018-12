Vor dem größten Spiel seiner Karriere seiner Karriere bleibt Max Hopp cool und traut sich den größten Erfolg seiner Laufbahn zu. Nichts weniger wäre der historische Triumph über Darts-Dominator Michael van Gerwen in der 3. WM-Runde.

Michael van Gerwen war sich seiner Sache schon ganz sicher. Im niederländischen Fernsehen tippte der Darts-Dominator vor der WM den Turnierverlauf durch und prophezeite für das Duell in der dritten Runde mit Max Hopp: "Das wird eine klare Sache, da komme ich weiter."

In der zweiten WM-Runde überzeugte Hopp bereits gegen einen Niederländer und fegte Danny Noppert mit 3:0 von der Bühne im "Ally Pally". (Foto: dpa)

Am Abend (gegen 23 Uhr im WM-Liveticker bei n-tv.de) wird alles Vorabgeplänkel Makulatur sein - dann fordert Hopp den Weltranglistenersten im "größten Spiel" seiner Karriere heraus und will deutsche Darts-Geschichte schreiben. Noch nie gelang einem Deutschen bei der WM im Londoner Alexandra Palace der Einzug ins Achtelfinale. Das soll sich nun ändern. "Ich muss von Anfang an da sein, ich muss ihn unter Druck setzen. Denn er geht mit dem Gedanken in die Partie: 'Ich bin die Nummer eins der Welt, ich habe keine Angst vor ihm.' Aber die habe ich auch nicht. Ich freue mich auf einen großen Kampf", sagte Hopp dem Portal Tungsten Tales.

Die Hürde ist zwar immens hoch: Zweimaliger Weltmeister, seit knapp fünf Jahren unangefochtene Nummer eins - der Niederländer van Gerwen ist im "Ally Pally" der große Favorit auf den Titel. Doch Hopp bleibt gelassen. "Ich werde da positiv reingehen, weil ich nichts zu verlieren habe", sagte er Sport1.

Da es aber viel zu gewinnen gibt, schaltete Hopp schon frühzeitig in den "Oranje"-Modus. Statt die Vorbereitung in seinem kleinen Trainingsraum im Vogtland zu verbringen, reiste er kurzerhand nach Den Haag. Drei Tage lang holte er sich dort bei van Gerwens Landsmann Jeffrey de Zwaan den letzten Schliff für das große Spiel.

Nur in den ersten Runden schlagbar

"Wer, wenn nicht er, dachte ich mir", schrieb Hopp bei Instagram über seinen Sparringspartner, "er hat es bereits zweimal getan dieses Jahr." Was de Zwaan in dieser Saison bereits zweimal geschafft hat, nämlich den Überflieger van Gerwen in die Knie zu zwingen, ist Hopp in fünf Versuchen bislang noch nie gelungen. Das frühe Aufeinandertreffen in London mit "Mighty Mike" sieht er als Vorteil. "Ich glaube, wenn man van Gerwen schlagen kann, dann nur in den ersten Runden", meinte Hopp bei dartn.de. Gerade über kürzere Distanzen ist der Niederländer im ungeliebten Set-Modus der WM verwundbar, vier gewonnene Sätze reichen am Samstag schon für das Achtelfinale.

"Die Chance ist da, ich muss aber auch zu 100 Prozent da sein", sagte Hopp. Am besten so wie in seiner Auftaktpartie, als er den glücklosen Niederländer Danny Noppert mit erstaunlicher Reife und Nervenstärke glatt mit 3:0 von der Bühne fegte. Ohnehin scheint der "Ally Pally" in diesem Jahr bestes Pflaster für Überraschungen zu sein. Reihenweise mussten die Favoriten schon die Segel streichen, der Weltranglistendritte Peter Wright ist bereits ebenso raus wie der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld oder der Österreicher Mensur Suljovic. Eine prominente Liste, auf die van Gerwen nur allzu gut passen würde.