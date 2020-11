Gefreut haben wird sich Medwedew schon - nur zeigte er es nicht so.

Ein großer Gefühlsausbruch nach seinem verwandelten Matchball bei den ATP Finals bleibt bei Daniil Medwedew aus. Dabei hätte der russische Weltranglistenvierte eigentlich allen Grund zum Jubeln.

Ohne große Jubelgeste nach dem verwandelten Matchball hat der russische Tennisprofi Daniil Medwedew seinen Sieg bei den ATP Finals hingenommen und dies mit seinem besonderen Stil erklärt. "Im Tennis bin ich wahrscheinlich der Erste. Ich feiere meine Siege nicht, das ist einfach mein Ding - und ich mag es", sagte der 24-Jährige nach dem größten Erfolg seiner Tennis-Karriere.

Er habe sich dazu im vergangenen Jahr entschieden. "An einem Punkt in der Karriere entscheidet jeder, etwas Besonderes zu machen. Einer feiert besonders, ein anderer applaudiert den Zuschauern", sagte Medwedew. Er habe während der US Open entschieden, als er "eine schwierige Zeit mit den Zuschauern hatte", dass das sein Ding sein werde.

In einem hochklassigen Endspiel von London hatte sich Medwedew mit 4:6, 7:6 (7:2) 6:4 gegen den Österreicher Dominic Thiem durchgesetzt. "Das war vielleicht einer meiner besten Siege", sagt der Weltranglisten-Vierte. "Das ist ein großer Schub für alle Grand Slams, die kommen."

Medwedew blieb beim Saisonfinale der acht besten Tennisprofis des Jahres ohne Niederlage auch in den Gruppenspielen und schaffte es, in einer Woche die Top Drei der Weltrangliste zu besiegen: Novak Djokovic aus Serbien, den Spanier Rafael Nadal und eben Thiem. Mit dem Weltranglistenvierten Medwedew dürfte auch im kommenden Jahr zu rechnen sein. Wann und wie die neue Saison beginnt, ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie aber noch fraglich.