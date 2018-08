Sport

Przybylko holt Hochsprung-Titel: Mihambo gewinnt EM-Gold im Weitsprung

Zwei EM-Goldmedaillen für Deutschland innerhalb weniger Minuten: Mateusz Przybylko aus Leverkusen siegt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin im Hochsprung. Malaika Mihambo holt den Titel der Frauen im Weitsprung.

Mateusz Przybylko katapultierte sich zum historischen Titel, und auch Malaika Mihambo segelte weiter als die gesamte Konkurrenz: Die beiden sprunggewaltigen Leichtathleten boten den 60.500 Zuschauern bei der Heim-EM im Berliner Olympiastadion eine spektakuläre Flugshow und holten die Goldmedaillen Nummer vier und fünf für die deutsche Mannschaft.

"Ein geiles Gefühl, damit hatte ich gar nicht gerechnet", sagte Hochspringer Przybylko im ZDF, die Freudentränen des 26 Jahre alten Leverkuseners waren noch nicht ganz getrocknet: "Die geile Kulisse hat mich beflügelt und über die Latte getragen. Es war immer mein Traum, Europameister zu werden."

Przybylko trat mit seinem Sprung über 2,35 m die Nachfolge des großen Dietmar Mögenburg an, der 1982 den bis dato einzigen deutschen EM-Titel gewonnen hatte. Przybylko meisterte seinen Wettkampf bis zur Goldhöhe ohne einen einzigen Fehlversuch und setzte sich vor dem Weißrussen Maxim Nedasekau (2,33) und dem neutralen Athleten Ilja Iwanjuk aus Russland (2,31) durch.

Mihambo holte im Weitsprung nervenstark mit 6,75 m 20 Jahre nach Heike Drechsler den EM-Titel wieder nach Deutschland. Silber ging an Maryna Bech (Ukraine/6,73), Bronze holte Shara Proctor (Großbritannien/6,70). Drechsler bekam den Sieg ihrer Nachfolgerin hautnah mit, die zweimalige Olympiasiegerin fegte als Kampfrichterin in Berlin die Weitsprunggrube.

Für Mihambo (LG Kurpfalz) war es der Höhepunkt einer erfolgreichen Saison. Im Mai hatte sie in Weinheim mit 6,99 bereits an der Sieben-Meter-Marke gekratzt, damals verschenkte sie sogar noch 13 Zentimeter am Absprung. Anfang Juli feierte sie in Lausanne ihren ersten Sieg in der Diamond League.

Quelle: n-tv.de