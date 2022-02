(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Kurz vor Ende der Wechselphase ist der Deal perfekt: James Harden, einer der Superstars der Brooklyn Nets, wird künftig für die Philadelphia 76ers auflaufen. US-Medien zufolge ist der 32-Jährige Teil eines umfangreichen Trades - in den auch Guard Ben Simmons involviert sein soll.

Die Gerüchte, dass NBA-Superstar James Harden unzufrieden mit seiner Rolle bei den Brooklyn Nets sein soll, hielten sich bereits lange. Nun scheint sein Wunsch nach einem Transfer in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kurz vor Ende der Trade-Deadline in Erfüllung zu gehen. So berichten mehrere US-Medien, dass der 32-jährige Guard zu den Philadelphia 76ers wechselt.

Demnach ist Harden Teil eines Deals, bei dem Philadelphias Guard Ben Simmons sowie weitere Profis wiederum zu den Nets getauscht werden. Neben Simmons sollen Seth Curry, Andre Drummond sowie zwei Erstrundenpicks nach New York, in die Heimat der Nets wechseln. Die 76ers erhalten im Gegenzug zusätzlich Paul Millsap.

Harden war im Januar 2021 zu den Nets getradet worden und dort Teil der "Big Three", der großen Drei, mit Kevin Durant und Kyrie Irving an seiner Seite. Das Team aus Brooklyn galt vor der laufenden Saison als einer der Titelaspiranten, konnte aber bislang die Erwartungen nicht erfüllen. Der Hauptgrund für die durchwachsene Bilanz dürfte vor allem darin liegen, dass das Trio nur selten zusammen auf dem Feld stand, weil Irving nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.