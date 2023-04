Noch vor einem Monat fordert Lamar Jackson seinen Klub auf, ihn wechseln zu lassen. Nun einigen sich der NFL-Quarterback und die Baltimore Ravens auf einen neuen Vertrag. Und der hat es in sich: Noch nie hat ein Football-Profi so viel Gehalt kassiert.

Star-Quarterback Lamar Jackson will seine Zusammenarbeit mit den Baltimore Ravens in der NFL nun doch fortsetzen. Das Team teilte wenige Stunden vor dem Draft in der National Football League mit, dass man sich grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung über weitere fünf Jahre geeinigt habe. "Ich freue mich zurückzukommen und kann es kaum erwarten", sagte Jackson in einem kurzen Videoclip, den das Team in dem Tweet verbreitete. Darin sitzt Jackson in dem Jackson in einem Auto und bestätigt den Deal mit einem Football in der Hand.

US-Medienberichten zufolge soll Jackson in den fünf Jahren bis zu 260 Millionen US-Dollar verdienen können. Er wäre damit der am besten bezahlte Football-Profi der Welt. Dies war zuletzt Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. Der Quarterback hatte nach dem Einzug in den Super Bowl einen Vertrag über fünf Jahre mit einem Volumen von 255 Millionen Dollar unterschrieben.

"Er hat selbst verhandelt", stellt Sebastian Vollmer die Besonderheit des Rekord-Vertrags heraus, "ohne Agent, ohne alles." Der frühere NFL-Profi sagte als Experte bei RTL: "Er ist einer der besten Quarterbacks, die wir gesehen haben, er verdient es." Sowohl für Jackson als auch für die Ravens sei es super, dass der 26 -Jährige bereits für die Off-Season zur Verfügung steht. "Es bringt Ruhe in den Verein."

Jackson, in der NFL-Saison 2019 zum wertvollsten Spieler gewählt, hatte im März noch einen Wechsel gefordert. In Baltimore spielt er zukünftig mit Star-Passempfänger Odell Beckham Jr. zusammen, der bei den Ravens einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat.

Der Klub kann sich nun auf den Draft konzentrieren, in dem die 32 Teams aus den besten Nachwuchs-Spielern auswählen dürfen. In der ersten Runde wählten sie den 22-jährigen Wide Receiver Zay Flowers vom Boston College an 22. Stelle. Die weiteren Runden finden in den kommenden Nächten statt.