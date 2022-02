Die Frage war nicht mehr, ob Tom Brady seine Karriere beendet, sondern wann. Wenige Tage nach den ersten Berichten bestätigt die NFL-Ikone, was alle schon geahnt haben: dass er mit 44 Jahren und einem halben Leben seine Karriere im American Football beendet.

Tom Brady wollte es unbedingt selbst verkünden. Erste Meldungen über seinen Gang in den Ruhestand wies er noch als Fehlalarm zurück, jetzt aber bestätigte er, was seit Tagen unausweichlich schien: Der GOAT geht, die Wahnsinnskarriere des besten Spielers der Football-Geschichte hat ein Ende. Der Superstar verlässt die National Football League (NFL) nach 22 Jahren mit unerreichten sieben Super-Bowl-Ringen - und dem Ruf eines Titanen mit Nerven aus Stahl, den Niederlagen nur noch stärker machen.

Der 44-Jährige hat sich nach dem Play-off-Aus mit dem Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers gegen eine Fortsetzung seiner einmaligen Laufbahn entschieden. "Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen", teilte Brady am Dienstag über seine Social-Media-Kanäle mit. "Dies ist schwierig zu schreiben, aber: Ich werde diese Hingabe zum Sport nicht mehr leisten." Brady prägte seinen Sport wie kein anderer und stieg dadurch nicht nur zum Multimillionär auf, sondern auch zu einer der Sport-Ikonen der USA.

Es sei an der Zeit, sich seinen Kindern, anderen Projekten und seiner Ehefrau Gisele zuzuwenden: "Ich liebe dich, Liebe meines Lebens", schrieb er bei Twitter und setzte ein Herzchen dahinter. "Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt."

Brady hatte 2020 nach 19 Jahren und einer Titel-Dynastie die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski noch einen Super Bowl gewann. Die Bucs waren das erste Team, das die Meisterschaft im eigenen Stadion holte - und das, nachdem sie vor Bradys Ankunft 18 Jahre lang nicht mal mehr ein Playoff-Spiel gewonnen hatten. In den diesjährigen Playoffs scheiterte Tampa nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams.

Brady besaß schon lange vor seinem offiziellen Abschied Legendenstatus, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit Nerven aus Stahl und dem perfekten Gefühl für den Moment. Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig gewesen. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte Brady bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

Der fünfmalige Super-Bowl- und dreimalige NFL-MVP (wertvollster Spieler) wird sich wohl vorerst ins Privatleben zurückziehen. Er ist mit dem brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen verheiratet, das Paar hat zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren, dazu kommt ein Sohn aus einer früheren Beziehung.