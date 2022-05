Tennisprofi Rafael Nadal leidet in Rom im dritten Satz seines Matches gegen Denis Shapovalov schwer, am Ende verliert der Spanier. Nach dem Spiel gibt er Einblick in seinen gesundheitszustand. Die Situation hat er akzeptiert, aber es sei hart.

Rafael Nadal ist einer der größten Tennisspieler der Geschichte, niemand gewann so viele Grand-Slam-Turniere wieder Spanier. Doch zuletzt wuchsen die Sorgen um den großen Spanier, der sich seit Langem mit einer chronischen Fußverletzung herumplagt. Nun gibt es ein neues Kapitel in der Leidensgeschichte des 35-Jährigen: Beim Tennis-Masters in Rom ist der körperlich sichtbar arg mitgenommene Nadal im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Spanier, an Nummer drei gesetzt, unterlag dem Kanadier Denis Shapovalov mit 6:1, 5:7, 2:6. Im dritten Satz ging Nadal zwar durch ein Break noch einmal mit 1:0 in Führung, doch danach schwanden ihm sichtlich die Kräfte. Vor allem der zuletzt lädierte Fuß schien dem Spanier erhebliche Probleme zu bereiten. Sein Gang war nicht rund, beim Aufschlag hatte er große Mühe beim Absprung, Mitte des letzten Satzes verzerrte Nadal mehrfach sein Gesicht offenbar unter starken Schmerzen.

"Wenn ich spiele, tut mir manchmal der Fuß weh. Wenn Sie mich jeden Tag sehen würden, würden Sie sich keine Sorgen machen. Ich habe immer Schmerzen im Fuß, besonders nach einem dreistündigen Spiel oder einem langen Training. Dann kann ich nur noch schlecht laufen", hatte er in der vergangenen Woche in Madrid erklärt, nun sagte er auf der Pressekonferenz, er sei "nicht verletzt, sondern ein Spieler, der mit einer Verletzung lebt." Auch wenn er damit lebe, sei die Situation hart zu akzeptieren.

Nadal war 2021 monatelang verletzt ausgefallen, zum Start in die laufende Saison war er dann beeindruckend gestartet: In Melbourne gewann der Sandplatzkönig auf Hartplatz die Australian Open, mit 20 Siegen in Serie feierte er den besten Saisonstart seiner langen Karriere. Ob Nadal nun rechtzeitig bis zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni), die er bereits dreizehnmal gewann, wieder richtig fit wird, schien am Donnerstag zumindest fraglich.

Keine Mühe hatte in Rom der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Der Serbe fertigte den 37-jährigen Schweizer Stan Wawrinka bei dessen Tour-Comeback nach 15-monatiger Verletzungspause mit 6:2, 6:2 ab.