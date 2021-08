Alexander Zverev feiert nach dem Olympiasieg den nächsten großen Erfolg: Beim Masters-Turnier in Cincinnati triumphiert Deutschlands bester Tennisspieler nicht nur über die Gegner sondern auch über alle Widrigkeiten. Das gibt Selbstvertrauen für den Sehnsuchts-Coup.

Olympiasieger Alexander Zverev hat das Masters-Turnier in Cincinnati gewonnen und geht damit als einer der Favoriten in die anstehenden US Open. Der gebürtige Hamburger siegte im Finale klar mit 6:2, 6:3 gegen Andrej Rubljow aus Russland. Für den bislang einzigen deutschen Herren-Erfolg in Cincinnati hatte 1985 Boris Becker gesorgt. Es ist der 17. Turniersieg für Zverev und der fünfte Titel bei einem der Masters-Events.

Gegen seinen langjährigen Freund Rubljow entschied der 24-Jährige auch den fünften Vergleich zu seinen Gunsten und blieb dabei gegen ihn weiter ohne Satzverlust. Der 23 Jahre alte Weltranglisten-Siebte aus Moskau verpasste seinen ersten Triumph bei einem Turnier der zweitwichtigsten Kategorie. Zverev hatte gegen den Olympiasieger im Mixed von Beginn an das Geschehen im Griff. Nach einer schnellen 4:0-Führung war der erste Satz nach nur 28 Minuten vorbei. Auch den zweiten Durchgang eröffnete Zverev mit einem Break, weil der Weltranglisten-Fünfte erfolgreich den zweiten Aufschlag seines Kontrahenten attackierte. Insgesamt schien Zverev nach den kräftezehrenden Halbfinals der beiden auch fitter.

Obwohl er beim 5:2 erstmals sein Service abgab, siegte Zverev ungefährdet nach nur knapp einer Stunde Spielzeit. Die Herren-Veranstaltung war mit mehr als 4,8 Millionen Dollar dotiert und diente als letzter großer Test vor den US Open. Das abschließende Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in einer Woche in New York. Zverev hatte dort im vorigen Jahr das Endspiel erreicht und nur knapp seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasst.