Kollision beim Bahnrad-Training: Olympiasiegerin Vogel schwer verletzt

In Cottbus absolviert Bahnrad-Ass Kristina Vogel ihre Trainingseinheiten. Dabei kollidiert sie mit einem anderen Rennfahrer. Sie stürzt schwer auf der Betonbahn in der Lausitz. Mit einem Rettungshubschrauber wird sie nach Berlin geflogen.

Die Olympiasiegerin und elffache Bahn-Weltmeisterin Kristina Vogel ist bei einem Trainingsunfall schwer verunglückt. Wie der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mitteilte, stieß die Erfurterin in Cottbus mit einem Rennfahrer in vollem Tempo zusammen. Vogel soll, so berichtet es die "Lausitzer Rundschau" den anderen Fahrer, der einen stehenden Start übte, übersehen haben.

Die 27-Jährige ist laut Mitteilung nach Berlin geflogen worden und soll dort operiert werden. Wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Auch zum Zustand des anderen Rennfahrers gab es zunächst keine Informationen. In Cottbus wird auf einer Betonpiste gefahren, es ist kein modernes Holzoval. "Wir machen uns große Sorgen um Kristina", wird der schockierte Bahnrad-Bundestrainer Detlef Uibel in der "Lausitzer Rundschau" zitiert.

Erst im Mai 2009 war die damals 18-Jährige bei einem Trainingsunfall schwer verletzt worden. Vor allem im Gesicht hatte sie sich schwere Blessuren zugezogen. Anschließend lag sie im Koma. Ein Polizist hatte ihr mit seinem Dienstwagen die Vorfahrt genommen. Nach mehreren Prozessen gegen den Freistaat Thüringen wurde ihr erst 2014 ein Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro zugesprochen.

In Cottbus wird ab Donnerstag auf der Radrennbahn der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Im Vorjahr hatte Vogel dort im Sprint und im Kerin gewonnen.

