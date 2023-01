Bei einem Spiel der nordamerikanischen Football-Liga NFL kollabiert Damar Hamlin nach einem Tackle, der Verteidiger muss auf dem Feld und ein zweites Mal im Krankenwagen reanimiert werden. Während Hamlin um sein Leben kämpft, sammelt er viele Millionen Dollar für gute Zwecke.

Am vergangenen Montag erlebt die NFL einen der dramatischsten Momente ihrer langen Geschichte: Mitte des ersten Viertels war Damar Hamlin, Verteidiger der Buffalo Bills, in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle gegangen, der Bills-Verteidiger riss Tee Higgins von den Cincinnati Bengals zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust. Hamlin stand nach seinem Tackle wieder auf, richtete sich seinen Helm - und kollabierte wenige Sekunden später.

65.000 Zuschauer wurden Zeugen, wie der 24-Jährige auf dem Feld von Sanitätern und Ärzten reanimiert wurde, auf dem Weg ins Krankenhaus musste Hamlin noch einmal zurück ins Leben geholt werden. Das Spiel wurde abgebrochen, Buffalos Quarterback Josh Allen twitterte: "Bitte betet für unseren Bruder!" Superstar Tom Brady sagte: "Momente wie dieser relativieren, was es bedeutet, dieses Spiel zu spielen, das wir lieben."

Während sich der Profi auch zwei Tage nach dem Herzstillstand in kritischem Zustand befindet und um sein Leben und gegen Folgeschäden kämpft, zeigen Fans aus aller Welt auf ihre Weise ihre Anteilnahme am Schicksal des Sportlers: mit Spenden für dessen Wohltätigkeitsaktion "Chasing M's Foundation". In einem vor Weihnachten gestarteten Aufruf auf einer Spendenplattform warb Hamlin um Spenden, um "eine Spielzeugsammlung für Damars Gemeinde zu unterstützen, die von der Chasing M's Foundation gesponsert wurde". Ursprünglich wollten Hamlin und sein Team dafür 2500 Dollar einwerben. Doch in den Stunden nach Hamlins schlimmem Unfall explodierte die Spendensumme förmlich, am Mittwochmorgen waren rund sechs Millionen Dollar eingegangen.

"Spieler setzt sein Leben aufs Spiel"

Der ehemalige deutsche NFL-Profi Sebastian Vollmer hatte zuvor zu mehr Empathie unter den Fans aufgerufen: "Man sollte sich mehr in die Rolle des Spielers versetzen, der wortwörtlich sein Leben aufs Spiel setzt, um seinen Traum zu leben, der manchmal zum Albtraum wird", sagte Vollmer Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Damar hat die Chasing M's Foundation ins Leben gerufen, um in seiner Gemeinde nachhaltig etwas zu bewirken. Die Stiftung unterstützt Spielzeugsammlungen, Schulausflüge, Kindercamps und vieles mehr", heißt es auf der Spendenseite. Weiter schreibt die Familie: "In Anbetracht von Damars aktuellem Kampf wurde sie jedoch erneut unterstützt, und wir können Ihnen allen nicht genug danken. Ihre Großzügigkeit und Ihr Mitgefühl bedeuten uns sehr viel."

Hamlin liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Cincinnati und ist weiterhin sediert. Hamlins Onkel Dorrian Glenn gab im US-TV-Sender ESPN weitere Einzelheiten zu dessen Gesundheitszustand bekannt. Demnach habe sich der Zustand Hamlins gegenüber dem Vortrag zwar verbessert, man habe aber Sorge um mögliche Schädigungen der Lunge. "Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten. Er befindet sich bei dem medizinischen Personal in guten Händen, die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet", sagte Glenn.