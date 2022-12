Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers gehen in der NFL unter - gegen San Francisco gibt es derbe Niederlage. Bei den 49ers wird ein Spieler zum Matchwinner, den niemand auf dem Zettel hatte und der nur spielte, weil das Team vom Verletzungspech geplagt ist.

Als Brock Purdy von den San Francisco 49ers als letzter Football-Spieler beim NFL-Draft ausgewählt wurde, hatte er aus Tradition sofort einen Titel sicher: "Mr. Irrelevant". Dieser "Herr Unbedeutend" stand nun am Sonntag erstmals von Beginn an in der NFL auf dem Platz, gegen ein Team von Tom Brady, der seinen ersten Super Bowl gewann, als Purdy noch ein Kleinkind war. Und was passierte? Purdy erzielte einen Touchdown selbst, warf den Pass für zwei weitere und holte mit den San Francisco 49ers ein 35:7-Sieg gegen Bradys Tampa Bay Buccaneers.

Er ist nun der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der seinen ersten Startelf-Einsatz gegen ein Brady-Team hatte und nicht verlor. Möglich geworden war all das, weil Jimmy Garoppolo und Trey Lance verletzt sind - und Purdy für die 49ers jetzt sehr relevant ist. "Es war unwirklich", berichtete Purdy über die Begegnung mit Brady auf dem Platz nach der Partie. "Als Kind habe ich gesehen, wie er es in all den Super Bowls hinbekommen hat über die Jahre und jetzt mit ihm abklatschen zu können, das ist schon ziemlich cool."

Derweil haben sie Kansas City Chiefs als erstes Team der Saison ihre Division gewonnen und damit einen Platz in den Playoffs sicher. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann das Auswärtsspiel bei den Denver Broncos am Sonntag mit 34:28. Nach einem 27:0-Vorsprung mussten die Chiefs am Ende mehr zittern als gedacht, verteidigten ihre Führung aber und stehen als Sieger der AFC West fest. Zuvor hatten die Philadelphia Eagles durch ihren zwölften Saisonsieg bereits die Teilnahme an den Playoffs perfekt gemacht, haben im Gegensatz zu den Chiefs den ersten Platz in ihrer Division aber noch nicht sicher. Die Dallas Cowboys, die das Texas-Duell mit den Houston Texans 27:23 gewannen, könnten die Eagles theoretisch noch abfangen in der starken NFC East.

Für einen amtlichen Hammer sorgten die Detroit Lions, die sich unerwartet deutlich gegen die Minnesota Vikings durchsetzten und damit weiter eine Chance auf die Playoffs haben. Das Team um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown holte gegen den Favoriten ein 34:23 und fügte den Vikings die erst dritte Niederlage zu. Die Lions stehen nun bei sechs Siegen und sieben Niederlagen und sind in Reichweite der Wildcard-Ränge für die NFL-Playoffs. St. Brown fing sechs Pässe für insgesamt 68 Yards. Lions-Quarterback Jared Goff warf drei Touchdown-Pässe und blieb ohne Wurf zum Gegner. Die Vikings müssen durch die Niederlage noch mindestens eine Woche warten, ehe sie ihren Playoff-Platz sicher haben.