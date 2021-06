Verwickelt in einen schweren Unfall: Koen de Kort.

Schockierender Crash in den Pyrenäen: Der niederländische Radprofi Koen de Kort kracht bei einer Querfeldeinfahrt mit einem Auto zusammen und muss später notoperiert werden. Der 38-Jährige verliert drei Finger. Es geht ihm aber dennoch gut, teilt sein Team mit.

Dem niederländische Radprofi Koen de Kort sind nach einem folgenschweren Autounfall in den Pyrenäen in einer Notoperation drei Finger amputiert worden. Das teilte sein Team Trek-Segafredo mit. Der ehemalige Teamkollege von John Degenkolb und Marcel Kittel war den Angaben zu Folge querfeldein unterwegs und musste nach dem Crash mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Sabadell bei Barcelona geflogen und dann sofort operiert werden.

"Die Amputation war eine Komplettentfernung", sagte Team-Arzt Manuel Rodriguez Alonso. Dem achtmaligen Tour-Teilnehmer wurden demnach der dritte, vierte und fünfte Finger seiner rechten Hand amputiert. Wegen der starken Verschmutzung der Wunden bekomme de Kort zudem Antibiotika, um eine weitere Infektion zu verhindern. Trotz des Schocks ist de Kort aber offenbar in einer guten Verfassung, heißt es vom Team.

Für die am morgigen Samstag in Brest beginnenden 108. Tour de France war de Kort nicht nominiert worden.