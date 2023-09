Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wird auf begeisternde Art erstmals in der Verbandsgeschichte Weltmeister. Doch in die Schlussphase des WM-Endspiels lässt der Deutsche Fußball-Bund die Nachricht von der Entlassung des Bundestrainers platzen. Das sorgt für Ärger.

Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Patrick Femerling hat den Zeitpunkt der Verkündung des Rauswurfs von Fußball-Bundestrainer Hansi Flick angeprangert. Dass die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes am Sonntag kurz vor Deutschlands Titelgewinn bei der Basketball-Weltmeisterschaft veröffentlicht wurde, habe ihn "verwundert und verärgert", sagte der frühere Center dem rbb24 Inforadio.

"Meine persönliche, ehrliche Meinung: Ich fand das einfach ein bisschen frech, weil das so ein großer Sportmoment war", sagte Femerling, der 2002 selbst die Bronzemedaille bei einer WM mit der DBB-Auswahl gewonnen hatte. "Dass man in dem Moment, wo eine andere Mannschaft sich so aufgeopfert und so einen Erfolg hat, das dazwischen schießt - ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt - ist einfach schade."

Im Finale hatte Deutschland Serbien mit 83:77 geschlagen und zum ersten Mal den Titel gewonnen. Flick war nach dem 1:4 der DFB-Elf gegen Japan von seinem Amt entbunden worden. "Das ist unnötig, dass man die verdiente Aufmerksamkeit ein bisschen ablenkt mit einer Meldung, die A negativ ist, und B vom Timing her einfach schlecht ist", sagte Femerling.

Warum der DFB die Verkündung der erwartbar aufmerksamkeitsstarken Personalie in die letzten Minuten vor einer historisch gesehen völlig unerwartbaren und darum umso heftigerer Titeleuphorie platzen ließ, hat allerdings wohl weder etwas mit Ignoranz oder böser Absicht zu tun: Die Nachricht von der Absetzung Flicks war bereits aus der großen Gesellschafterrunde, in der die Personalie beschlossen wurde, heraus gesickert, der Verband musste mit einer offiziellen Verkündung nachziehen.