Bei der Bob-WM in Altenberg hofft ein deutsches Frauen-Trio auf Gold - doch nach zwei von vier Läufen sorgen gleich mehrere schlimme Unfälle für Beunruhigung. Der Zustand von zwei Pilotinnen ist noch immer unklar. Die Bahn in Sachsen gilt als eine der gefährlichsten der Welt.

Beim von schweren Stürzen überschatteten Auftakt der Bob-WM greift ein deutsches Frauen-Trio nach dem Titel auf der Heimbahn in Altenberg - muss dafür aber an US-Starterin Kaillie Humphries vorbei. Die zweimalige Olympiasiegerin führt nach zwei von vier Läufen das Feld an, Kim Kalicki (Wiesbaden) liegt mit Anschieberin Kira Lipperheide überraschend auf Rang zwei. Nur gut zwei Zehntelsekunden trennen die Junioren-Weltmeisterin von Humphries. "Die Bahn steht top, besser kann es eigentlich nicht laufen", sagte Kalicki, warnte aber vor den beiden abschließenden Rennen: "Hier kann in jedem Lauf etwas passieren. Das hat man heute gesehen."

Mit bereits mehr als einer halben Sekunde Rückstand folgt vor der Entscheidung am Samstag Stephanie Schneider (Oberbärenburg) mit Leonie Fiebig auf Platz drei. Vierte ist Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) mit Annika Drazek. Die deutsche Senkrechtstarterin Laura Nolte (Winterberg) stürzte im zweiten Lauf auf der schwierigen Bahn im Osterzgebirge spektakulär, wie ihre Anschieberin Ann-Christin Strack überstand sie den Zwischenfall aber glimpflich. Laut ihrer Bremserin Ann-Christin Strack, die Schmerzen an der Schulter davontrug, sei Nolte wohlauf, wurde über den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mitgeteilt. Die Pilotin vom RSC Winterberg war im zweiten Lauf des Zweierbob-Wettbewerbs am Freitag kopfüber über die Ziellinie gerutscht. Bundestrainer René Spies wird Nolte aber am Samstag in den abschließenden Läufern (15.30 und 17.00 Uhr/ARD) nicht an den Start schicken.

Schwere Unfälle, minutenlange Behandlungen

Schwerer hatte es zuvor offenbar die Italienerin Tania Vicenzino und die Rumänin Andreea Grecu erwischt. Vicenzino stürzte bereits in ihrem ersten Lauf des Zweier-Wettbewerbs. Sie blieb zunächst regungslos in ihrem Gefährt liegen und musste dann von Ersthelfern auf der Bahn behandelt werden. Erst nach zehn Minuten konnte sie in einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz darauf crashte auch Grecu. Sie überschlug sich dreimal mit ihrem Bob und musste ebenfalls behandelt und im Krankenwagen abtransportiert werden. Zum Zustand der Sportlerinnen machte der Weltverband IBSF zunächst keine Angaben.

Altenberg gilt neben Whistler/Kanada und Lake Placid/USA als schnellste und schwierigste Bobbahn der Welt. Schon im Training zu den WM-Läufen hatte es zahlreiche Stürze gegeben.