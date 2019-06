(Foto: imago images / Action Plus)

Es glitzert plötzlich an Vettels linkem Ringfinger.

Plötzlich ein Ring am Finger Sebastian Vettel hat geheiratet

Er ist superschnell und superdiskret: Sebastian Vettel gibt wie sein großes Vorbild Michael Schumacher nur wenig privates preis. Seine Dauerfreundin und Mutter seiner Töchter, Hanna Sprater, tritt öffentlich kaum in Erscheinung. Nun haben sie und der Vierfachweltmeister geheiratet.

Mit einem goldenen Ring an der linken Hand betrat Sebastian Vettel die Rennstrecke im französischen Le Castellet. Und tatsächlich: Der 31-Jährige hat seine langjährige Lebensgefährtin Hanna Sprater geheiratet. Eine Ferrari-Sprecherin bestätigte entsprechende Medienberichte.

Das Paar kennt sich seit Schulzeiten. Beide machten an der selben Schule in Heppenheim Abitur; Sprater ein Jahrgang unter Vettels. Die beiden leben seit Jahren in der Schweiz und haben zwei Töchter, Emily und Matilda.

Hanna Sprater bei einem ihrer wenigen Rennstreckenbesuche im Jahr 2013. (Foto: imago/HochZwei)

Laut "Bild" gaben sich der Ferrari-Star und seine Frau zwischen den Rennen in Kanada sowie dem anstehenden achten Saisonlauf in einer standesamtlichen Zeremonie im Familienkreis das Ja-Wort.

Vettel ist wie sein Lehrmeister Michael Schumacher sehr auf die Wahrung seiner Privatsphäre bedacht. Er ist einer der wenigen Superstars im Sport, die ganz auf einen Auftritt in den sozialen Medien verzichten. Von Twitter, Instagram und Co hält der Ferrari-Pilot nichts. Vettel gilt als Familienmensch, der möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringt, zu der auch zwei ältere Schwestern und ein jüngerer Bruder gehören.