Es ist kleines Stück Tennisgeschichte: Laura Siegemund triumphiert als erste Deutsche im Doppel-Wettbewerb bei den WTA Finals. Wegen der chaotischen Wetterverhältnisse musste das Endspiel einen Tag später als geplant ausgetragen werden. Im Einzel liefert Iga Swiatek die große Show.

Laura Siegemund hat den Doppel-Titel bei den WTA-Finals gewonnen und damit ein kleines Stück deutscher Tennis-Geschichte geschrieben. Die 35-Jährige setzte sich in Cancun an der Seite ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa gegen das Duo Ellen Perez und Nicole Melichar-Martinez (Australien/USA) mit 6:4, 6:4 durch. "Es war eine schwierige Woche in vieler Hinsicht", sagte Siegemund, "die Wetterbedingungen mit dem vielen Regen waren sehr kompliziert. Aber am Ende steht ein großer Sieg, ein schöner Abschluss."

Den Einzel-Titel sicherte sich die Polin Iga Swiatek. Nach ihrem 6:3, 6:2-Halbfinalsieg gegen die bisherige Weltranglistenerste Aryna Sabalenka entschied die French-Open-Gewinnerin das Endspiel gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula durch ein deklassierendes 6:1, 6:0 noch deutlicher für sich. Durch ihren Erfolg beendet Swiatek zum zweiten Mal nacheinander eine Saison auf Platz eins der Weltrangliste.

Ein Doppel-Turnier wird im Rahmen des Saisonfinales seit 50 Jahren ausgetragen, bislang hatte dabei nie eine Deutsche gewonnen. Claudia Kohde-Kilsch stand immerhin gleich fünfmal im Finale: 1983 mit Landsfrau Eva Pfaff, dann von 1985 bis 1987 immer an der Seite der Tschechin Helena Sukova. 36 Jahre nach Kohde-Kilsch schaffte es nun wieder eine Deutsche ins Endspiel, Siegemund und Swonarewa hatten in Mexiko in einem äußerst umkämpften Match das bessere Ende für sich.

Siegemund muss schleunigst abreisen

In sechs der zehn Spiele des ersten Satzes gab es Breakbälle, beide Duos arbeiteten hart für jeden einzelnen Punktgewinn - und im zweiten Durchgang wurde die Schwäche beim Service noch eklatanter. Keine Seite bekam Dominanz in das eigene Aufschlagspiel, sieben Spiele boten Breakbälle, dreimal wurde ein solcher verwandelt. Nach 1:39 Stunden nutzen Siegemund und Swonarewa (39) dann ihren dritten Matchball.

Die beiden treten bereits seit 2020 gemeinsam bei Doppel-Konkurrenzen an. In ihrem ersten Jahr gewannen sie zusammen die US Open, allein in dieser Saison war das Duo schon bei den Turnieren in Washington, Ningbo und Nanchang erfolgreich. Im Einzel gewann Siegemund auf WTA-Ebene einzig die Turniere im schwedischen Bastad (2016) und in Stuttgart (2017).

Siegemund wird nun schleunigst aus Mexiko abreisen, schon am Donnerstag (10 Uhr) steht in Sevilla der Auftakt für das deutsche Team bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups an. Siegemund soll dann trotz Reisestress und Jetlag dabei sein.