Kyle Smaine war Weltmeister in der Halfpipe und Weltcupsieger - nun ist er tot. Der Freestyle-Star stirbt bei einem Lawinenunglück in Japan, ausgelöst von einer Gruppe in seiner Nähe. Zwei Überlebende schildern das Drama am Berg in der Präfektur Nagano.

Die Ski-Freestyle-Szene trauert um den US-Amerikaner Kyle Smaine: Der Halfpipe-Weltmeister von 2015 ist bei einem Lawinenabgang in Japan ums Leben gekommen. In der Saison 2017/18 gewann er in Mammoth einen Weltcup. Zuletzt war Smaine als Freeskier aktiv, arbeitete als Werbeträger und mischte bei Filmprojekten mit. Der Tod wurde durch die Familie bestätigt. Smaine wurde nur 31 Jahre alt. Bei dem Unglück nun starb noch ein weiterer Skifahrer.

Das Drama ereignete sich Medienberichten zufolge auf dem 2469 Meter hohen Berg Hakuba Norikura in der Präfektur Nagano, wo 1998 die Olympischen Winterspiele ausgetragen worden waren. Nur Stunden vor seinem Tod postete der Kalifornier ein fröhliches Video von sich auf Instagram. "Das ist es, was mich jeden Winter nach Japan zurückbringt. Eine unglaubliche Schnee-Qualität, Non-Stop-Stürme und ein wirkliches spaßiges Terrain, das scheinbar immer besser wird, je mehr man es erkundet."

Der Amerikaner Adam Ü, ein Überlebender der fünfköpfigen Gruppe, schilderte später das Drama am Berg. "Wir haben sie kommen sehen. Wir haben es krachen gehört und realisiert – das ist ein großes Ding. Wir begannen zu laufen, dann wurden wir erfasst", sagte er der "Mountain Gazette". Grant Gunderson, ein weiteres Mitglied der Gruppe, war als Fotograf dabei, verließ den Hang allerdings Momente vor dem Abgang. Laut ihm trat ein österreichischer Skifahrer einer anderen Gruppe die Lawine los.

"Das war mein schlimmstes Albtraum-Szenario. Adam, Kyle und ein anderer Skifahrer versuchten wegzurennen. Adam war 25 Minuten unter 1,5 Meter Schnee begraben und ist unversehrt. Das ist ein Wunder. Der Skifahrer, der neben ihm unter dem Schnee begraben wurde, starb an inneren Verletzungen. Kyle wurde durch den Luftstoß 50 Meter weit geschleudert, begraben und getötet", berichtete Gunderson. Wie die Agentur Reuters schreibt, gab es eine Lawinenwarnung. In den Tagen zuvor hatte es massiv geschneit.