André Höflich sichert sich beim Weltcup in der Halfpipe den dritten Platz.

André Höflich hat einen Lauf: Nach seinem siebten Platz bei der WM lässt der Snowboarder nun beim Weltcup in Aspen Superstar Shaun White in der Halfpipe alt aussehen und sichert sich den dritten Platz. Es ist der erste deutsche Podestplatz in der Disziplin seit elf Jahren.

Der deutsche Halfpipe-Snowboarder André Höflich ist beim Weltcup in Aspen auf den dritten Platz gesprungen und hat den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 23 Jahre alte Sportler vom SC Kempten schlug beim Saisonfinale in den USA unter anderem US-Superstar Shaun White und sorgte für den ersten deutschen Podestplatz in der Snowboard-Königsdisziplin seit elf Jahren.

Höflich musste sich am Abend nur dem derzeit überragenden Weltmeister Yuto Totsuka aus Japan und dessen zweitplatzierten Landsmann Raibu Katayama geschlagen geben. Der dreimalige Olympiasieger White landete bei seinem ersten Wettkampf seit den Winterspielen 2018 auf Rang vier.

Höflich war in dem Wintersportort in den Rocky Mountains vergangene Woche Siebter bei der WM geworden. Nach einem guten Start verpatzte der Freestyler seinen zweiten und dritten Durchgang und konnte seine Fähigkeiten nicht so zeigen wie erhofft. Totsuka sicherte sich mit 96,25 Punkten den Weltmeistertitel.

Anders als beim Saisonhöhepunkt vor wenigen Tagen konnte Höflich diesmal seine Tricks besser präsentieren. Zuvor waren zwei vierte Plätze die besten Weltcup-Ergebnisse des Allgäuers gewesen - unter anderem bei den prestigeträchtigen Laax Open in diesem Januar.

Den zuvor letzten deutschen Podestplatz in der Halfpipe hatte Christophe Schmidt 2010 in La Molina eingefahren. Nach Platz zwei von Leon Vockensperger im Slopestyle in Laax feierte Snowboard Germany den zweiten Podestrang des Winters. Zuvor waren in elf Jahren nur zwei Plätze durch Silvia Mittermüller herausgesprungen.