NBA-Stars und Experten sehen in Victor Wembanyama eine noch nie dagewesene Verkörperung von Basketball. Dabei ist der Franzose erst 20 Jahre alt. Nun ist klar, welche Team in der NBA die Dienste des Supertalents in der kommenden Saison sicher hat.

Die San Antonio Spurs dürfen beim NBA-Draft nach Saisonende als erstes Team auswählen und haben damit Supertalent Victor Wembanyama im Prinzip sicher. Das ergab die Auslosung der Reihenfolge für die schlechtesten 14 Mannschaften der vergangenen Hauptrunde in Chicago. Der 19 Jahre alte Franzose gilt als größtes Talent seit LeBron James vor 20 Jahren in die Liga kam.

Einige Experten sagen Wembanyama, Spitzname "Wemby", sei bereits besser als James zum Beginn seiner NBA-Karriere. Er ist mit 2,18 Metern selbst für Basketballspieler außergewöhnlich groß und hat dazu sehr gute technische Fähigkeiten."Er ist einzigartig. Er hat die Größe, die Skills, kann dribbeln, kann werfen. Das haben wir im Endeffekt noch nie gesehen, so wie er ist", sagte Schröder. "Nichtsdestotrotz muss er weiter hart arbeiten. Wer auch immer ihn draftet, muss ihn natürlich auch auslernen. Ich hoffe, dass er in eine gute Organisation kommt. Dann wird er natürlich mit einer der besten, die je gespielt haben."

Wembanyama verfolgte die Auslosung in Paris. "Sie bekommen einen Teamplayer. Ich werde alles tun, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich will so schnell wie möglich einen Ring gewinnen. Seid bereit", sagte er bei ESPN.

Der Draft ist am 22. Juni. Die Teams sichern sich dabei der Reihe nach die Rechte an den angemeldeten Nachwuchsspielern. Die schwächsten Teams der vorausgehenden Saison haben die besten Chancen auf die ersten sogenannten Picks. Nach den Spurs sind die Charlotte Hornets an der Reihe. Rang drei ging an die Portland Trail Blazers, Rang vier an die Houston Rockets.