Die Chicago Bears sind in der NFL ein beliebtes Opfer, 14 Niederlagen in Folge setzt es für das Team des deutsch-amerikanischen Profis Equanimeous St. Brown. Zuletzt reicht selbst ein 21-Punkte-Vorsprung nicht zu einem Sieg. Doch diesmal klappt es.

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown hat mit den Chicago Bears eine historische Negativserie in der US-Profiliga NFL beendet. Das Team aus dem Bundesstaat Illinois gewann zum Auftakt des fünften Spieltags überraschend deutlich mit 40:20 (27:3) bei den Washington Commanders und feierte damit den ersten Sieg nach saisonübergreifend 14 Niederlagen in Folge. So lange blieben die Bears in ihrer langen Geschichte noch nie sieglos.

Mit der 27:3-Pausenführung schien das Spiel schon entschieden, doch die Bears hatten zuletzt ihre üble Serie auf groteske Weise selbst verlängert: Am vergangenen Sonntag hatte das Team bei der 31:28-Niederlage gegen die Denver Broncos, der 14. Niederlage in Folge unter Trainer Matt Eberflus, eine 21-Punkte-Führung verspielt. Doch diesmal zogen sie es durch, auch ein 75-Yard-Touchdown-Drive der Commanders zu Beginn des dritten Viertels bedeutete nicht den Beginn einer erfolgreichen Aufholjagd. Gut fünf Minuten vor Schluss hatten die Commanders, die mit zwei Siegen aus den ersten vier Spielen solide gestartet waren, noch einmal die Chance, auf sieben Punkte heranzukommen, doch ein Kicker Joey Slye verpasste ein Field Goal aus 46 Yards. Danach zogen die Bears wieder davon.

Während Wide Receiver St. Brown nur eine Nebenrolle spielte und keinen einzigen Pass fing, trumpften zwei Teamkollegen groß auf. Quarterback Justin Fields, der nach schwachen Leistungen zum Saisonstart heftig in der Kritik stand, warf, obwohl er nur 15 seiner 29 Pässe an den Mann brachte, für 282 Yards Raumgewinn und vier Touchdowns. Allein drei davon landeten bei Passempfänger DJ Moore.

Die 230 Yards Raumgewinn, die Moore erzielte, waren der zweithöchste Wert, der einem Bears-Receiver jemals in einem einzigen Spiel gelang. Für den vierten Touchdown sorgte Tight End Cole Kmet. Die Bears belegen in der Division NFC North weiterhin den letzten Platz.

Begonnen hatte das Spiel mit einer Schweigeminute für Dick Butkus: Der legendäre Middle Linebacker der Chicago Bears war im Alter von 80 Jahren verstorben. "Dick war der ultimative Bear und einer der größten Spieler in der Geschichte der NFL", sagte Teamchef George McCaskey: "Er war ein Sohn Chicagos. Er verkörperte das, was unsere großartige Stadt ausmacht."

In seiner Karriere, die er komplett bei den Bears verbrachte, nahm Butkus an acht Pro Bowls teil und wurde zweimal zum besten Defensivspieler des Jahres in der NFL gewählt. Im Mai 1974 zwang ihn eine im Jahr 1973 erlittene Knieverletzung zum Rücktritt mit nur 31 Jahren, knapp sechs Jahre später wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.