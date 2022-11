Leon Draisaitl hat in der NHL schon alles abgeräumt, nur der große Preis, der Stanley Cup, fehlt ihm noch. Bei den Edmonton Oilers zeigt er sich in dieser Saison in beeindruckender Frühform. "Alles nett", sagt er und will aber viel mehr.

Nach einer weiteren Eishockey-Gala blickte Leon Draisaitl über den unterhaltsamen Abend hinaus. "Wir sind hier, um die Meisterschaft zu gewinnen, um auf das große Ganze zu schauen", sagte der deutsche NHL-Superstar nach dem spektakulären 7:4-Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators, zu dem er ein Tor und vier Vorlagen beigesteuert hatte.

"Wir hatten unsere Auszeichnungen", meinte der 27-Jährige, der zusammen mit seinem kongenialen Partner Connor McDavid in den vergangenen Jahren zahlreiche persönliche Trophäen abräumte, "das ist alles nett, wir sind stolz darauf, aber wir wollen den großen Preis." Nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison ist der Stanley Cup, der erste für Edmonton seit 1990, mehr denn je das Ziel.

"Die besten Spieler der Welt"

Nach fünf Siegen in Folge sind die Oilers aktuell das drittbeste Team in der NHL. "Wir finden zu unserem Spiel", meinte Draisaitl, der nach zehn Spielen bereits 21 Scorerpunkte auf dem Konto hat - nur einen Zähler weniger als McDavid. Scorerkönig war der Kölner schon, ebenso wie MVP und Deutschlands Sportler des Jahres. Obwohl er bereits zum fünften Mal in seiner Karriere fünf Punkte in einem Spiel verbuchte, stahl ihm diesmal Evander Kane mit drei Toren die Show.

Draisaitl leistete zu allen dreien die Vorarbeit und antwortete auf die Frage, warum er diesmal nicht vor allem für McDavid aufgelegt habe, lachend: "Connor hat schon genug Hattricks." Der umstrittene Kane, vor einem Jahr noch wegen eines gefälschten Impfpasses von der NHL gesperrt und wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen in San Jose gefeuert, ist seit seinem Wechsel im Januar eine enorme sportliche Verstärkung für Edmonton. "Deshalb bin ich hier", sagte der 31-Jährige und fügte mit Blick auf seine prominenten Kollegen hinzu: "Die beiden sind die besten Spieler der Welt."