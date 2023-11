Deutsche feiern Siege in der NBA

Deutsche feiern Siege in der NBA Superstar James macht Gegenspieler lächerlich

LeBron James fliegt an Dillon Brooks vorbei.

LeBron James bejubelt einen besonders süßen Sieg, Weltmeister Dennis Schröder feiert einen Pflichtsieg gegen die Krise, das deutsche Brüderpaar Wagner in der NBA hat einen Lauf.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Toronto Raptors haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA nach zuletzt zwei Niederlagen einen deutlichen Pflichtsieg eingefahren. Gegen die Detroit Pistons, die aktuell das schwächste Team der Liga sind, gewann Toronto zu Hause standesgemäß mit 142:113. Nationalmannschafts-Kapitän Schröder kam auf 17 Punkte, Pascal Siakam war mit 23 Punkten bester Werfer der Partie.

Ein überragender LeBron James führte die Los Angeles Lakers zu einem wichtigen Heimsieg. Der 38 Jahre alte Superstar erzielte 37 Punkte beim knappen 105:104-Sieg gegen die Houston Rockets, neun Sekunden vor dem Ende verwandelte er persönlich den siegbringenden Freiwurf. Im Mittelpunkt des Duells stand die Fortsetzung der Privatfehde von James mit seinem Gegenspieler Dillon Brooks.

"Das brauche ich"

Beide hatten sich schon in der Vergangenheit Scharmützel auf dem Court geliefert, auch diesmal gab es Ärger: Nach einem Hook-shot über Brooks jubelte James mit der "Too small"-Geste, für die er die Hand knapp über dem Boden hielt. Die Botschaft: Brooks ist schlicht zu klein, um ihn zu stoppen. Die Kollegen auf der Bank machten mit, die Fans der Lakers freuten sich.

Nach dem Spiel immerhin schickte James eine Botschaft des Respekts an den Konkurrenten: "Er ist ein großer Konkurrent", sagte James. "Ich mag es, gegen ihn anzutreten. Und er hat heute Abend sicher auch gepusht. Er hat außergewöhnlich gut getroffen und sie im Spiel gehalten. Das ist also Wettbewerb. Diese jungen Leute treiben mich an. Und das brauche ich."

Nach einem durchwachsenen Saisonstart finden die Lakers immer besser in die Saison, fünf der vergangenen sechs Spiele gewannen sie. Kurs auf eine Minikrise nimmt hingegen Meister Denver Nuggets. Die 109:121-Niederlage bei den Cleveland Cavaliers war bereits die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Partien. Der serbische Topstar Nikola Jokic zeigte trotz 18 Punkten, 10 Rebounds und 7 Assists ein durchwachsenes Spiel.

Deutsche Weltmeister in starker Form

Weiterhin in starker Form präsentieren sich die Brüder Franz und Moritz Wagner bei Orlando Magic. Beim 128:116-Auswärtssieg gegen die Indiana Pacers erzielte Franz Wagner 19 Punkte und holte sieben Rebounds. Moritz Wagner kam wie gewohnt von der Bank, erwies sich dabei aber erneut als zuverlässige Kraft und steuerte 16 Punkte bei. Beide standen in ihrem Team aber im Schatten von Paolo Banchero, der auf 24 Punkte kam.

Ohne den weiterhin verletzten Maximilian Kleber mussten die Dallas Mavericks den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die Texaner verloren ihr Heimspiel gegen die Sacramento Kings mit 113:129. Auch Luka Dončić konnte die Niederlage mit 25 Punkten und 10 Rebounds nicht verhindern. Nachdem die Mavericks von den ersten zehn Saisonspielen nur zwei verloren hatten, gab es aus den vier Spielen seither drei Niederlagen.