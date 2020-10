Topfavoritin Simona Halep scheitert bei den French Open der Tennisprofis völlig überraschend im Achtelfinale. Die rumänische Weltranglistenzweite muss sich einer wie entfesselt aufspielenden Iga Swiatek aus Polen geschlagen geben - und das sogar historisch deutlich.

Die junge Polin Iga Swiatek hat bei den French Open völlig überraschend Topfavoritin Simona Halep ausgeschaltet. Die ungesetzte 19-Jährige besiegte die Weltranglistenzweite aus Rumänien mit 6:1, 6:2. Es ist in der Geschichte der French Open die höchste Niederlage einer topgesetzten Spielerin. Swiatek trifft im Viertelfinale auf Martina Trevisan, die die an Nummer fünf gesetzte Kiki Bertens aus den Niederlanden überraschte.

"Ich bin von mir selbst überrascht", sagte Swiatek nach dem Match mit zitternder Stimme: "Ein Traum ist wahr geworden." Sie beeindruckte die an Position eins gesetzte Halep mit einem Feuerwerk im ersten Satz und schlug 17 Winner. Halep geriet auch im zweiten Durchgang schnell ins Hintertreffen, immer wieder hatte Swiatek Breakbälle. Halep kämpfte, fand aber kein Rezept gegen ihre Gegnerin.

Damit ist die Ukrainerin Elina Switolina in Paris die letzte verbliebene Spielerin aus den Top fünf der Weltrangliste. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty aus Australien hatte für Paris ebenso abgesagt wie US-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan, die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova war bereits in der zweiten Runde gescheitert. Als letzte deutsche Spielerin kämpft Laura Siegemun am Montag gegen die Spanierin Paula Badosa um einen Platz im Viertelfinale.

Erst am Samstag hatte Daniel Altmaier für eine Sensation in Paris gesorgt, als er gegen den italienischen Weltranglistenachten Matteo Berrettini überzeugend deutlich mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 gewann. Als Qualifikant in das Hauptfeld von Roland Garros vorgerückt, ist Altmaier erst der vierte Profi seit dem Jahr 2000, der bei seinem Grand-Slam-Debüt direkt in die Runde der besten 16 einzog.