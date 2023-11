In der neunten Spielwoche der NFL blickt Deutschland auf das Frankfurt-Spiel. Klar. Doch was hat das Football-Heimatland zu bieten? Ein Field Goal wie es es seit 19 Jahren nicht gab, der Back-Up eines Back-Ups ist wenige Tage nach seinem Trade gefordert - und gedämpfte Vorfreude auf das zweite Deutschland-Spiel.

Touchdown-Festival in Houston - ein Field Goal sticht heraus

Egal, was die Fans in Houston beim Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers für ihre Tickets bezahlt haben, sie haben es doppelt und dreifach zurückbekommen. Denn die Buccs und die Texans kenne beide nur eine Richtung: nach vorne. Schon ab dem Kick-Off jagt ein Touchdown den nächsten. Historisch wird es im vierten Viertel. Beim Stand von 30:30 sind die Texans in guter Ausgangslage für ein Field Goal, doch ihr Kicker ist verletzt. Ein Fachfremder muss also ran - und brilliert. Dare Ogunbowale, Running Back in seinem siebten NFL-Jahr, tritt das Ei erfolgreich durch die gelben Stangen.



Auch in der spektakelreichen NFL ist die Szene alles andere als Alltag. Das letzte Field Goal, das nicht von einem Kicker erzielt wird, ist neunzehn Jahre her. Mit etwas mehr als acht Minuten auf der Uhr gehen die Texans mit 33:30 in Führung. Als Baker Mayfield bei noch 46 Sekunden verbleibender Spielzeit einen Touchdown-Pass auf Cade Otton anbringt, sehen die Buccs wie die Sieger aus. Doch neben Ogunbowale spielt auch Rookie-Quarterback C.J. Stroud groß auf. Sechs Sekunden vor Schluss wirft er seinen fünften Touchdown - kein Rookie-Quarterback hat jemals mehr erzielt - und führt die Texans zu einem 39:37-Sieg.

Bestes Team der NFL zittert nur kurz

Die Rivalität zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys besteht seit 63 Jahren, mal mehr, mal weniger intensiv. Sie hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Das letzte Aufeinandertreffen gewinnen die Cowboys knapp am 24.12. des letzten Jahres. Die Favoritenrolle vor dem ersten Spiel in dieser Saison ist klar, die Eagles stehen an der Spitze der NFC, haben bisher nur ein Spiel verloren.

Der Eagles-Sieg wankt, als Quarterback Jalen Hurts wankt. Kurz vor der Halbzeit geht er nach einem Hit von DeMarcus Lawrence zu Boden, als er wieder aufsteht, humpelt er vom Feld. Bis hierhin ist es ein knappes Spiel. Philadelphia hält den Atem an. Doch Hurts kehrt zurück, und spielt angeschlagen weiter als wäre nichts gewesen. Im dritten Viertel erzielen die Eagles 14 Punkte, die Cowboys schaffen es nicht zu punkten. Am Ende steht ein 28:23-Sieg für Philadelphia und die beste Bilanz der NFL. Acht Siege. Eine Niederlage. "Es braucht, was es braucht", gibt Hurts nach dem Spiel zu Protokoll.

Bills in der Achterbahn - Burrow endlich wieder da

Welcher Buchstabe setzt die Reihe logisch fort? S, N, S, N, S...? Korrekt! N. Bereits seit Woche 4 wechseln sich Sieg und Niederlage bei den Buffalo Bills munter ab. Eigentlich als eines der Top-Favoriten in die Saison gestartet, rutscht das Team um Quarterback Josh Allen nun sogar auf Platz neun in der AFC ab, Stand jetzt wären also sogar die Playoffs dahin.



Verantwortlich für ebenjene schmerzvolle Niederlage sind die Cincinnati Bengals. Beim 24:18-Sieg vor heimischem Publikum glänzt vor allem der zuletzt verletzungsgebeutelte Star-Quarterback Joe Burrow: 31 von 44 angebrachten Pässen,348 Yards, zwei Touchdowns. Die Bengals gewinnen ihr viertes Spiel in Folge und ziehen in der AFC an den Bills vorbei.

Back-Up des Back-Ups wird Matchwinner nach fünf Tagen

Josh Dobbs hat in seiner Wohnung zurzeit vermutlich vor allem eines: Umzugskartons. Fünf Tage ist es her, dass der Quarterback von den Arizona Cardinals zu den Minnesota Vikings getradet wurde. Er ist als Ersatz hinter Rookie-Quarterback Jaren Hall eingeplant, der wiederum als Ersatz von Kirk Cousins auf dem Feld steht, der sich vor einer Woche eine Achillessehnen-Verletzung zugezogen hat. In der Partie gegen die Atlanta Falcons muss jedoch auch Jaren Hall aufgrund einer Gehirnerschütterung früh die Segel streichen. Die Zeit des doppelten Ersatzmanns Dobbs ist gekommen. Zwei Touchdowns wirft er, einen erläuft er selbst.

Die Vikings gewinnen das Spiel mit 31:28. Vikings-Coach Kevin O'Connell nennt Dobbs' Leistung nach dem Spiel "beeindruckend", ordnet das Spiel jedoch auch als "ultimativen Team-Sieg" ein. Trotz des Verlusts von Kirk Cousins halten sich die Vikings damit vorerst in den Playoff-Plätzen. Nur die Eagles und die Detroit Lions haben in der AFC mehr Siege zu verbuchen. Die Falcons rangieren mit vier Siegen und fünf Niederlagen nun zwei Plätze hinter Minnesota.

Panthers und New England Patriots verlieren Deutschland-Generalprobe

Mit der Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins erlebt Frankfurt bei seiner NFL-Premiere ein waschechtes Spitzenspiel. Wenn am kommenden Wochenende die Carolina Panthers auf die New England Patriots treffen, sind die Vorzeichen deutlich andere. Panthers-Quarterback Bryce Young erlebt gegen die Indianapolis Colts einen Abend zum Vergessen und wirft - neben einem Touchdown - drei Interceptions. Das Spiel geht mit 13:27 verloren, damit steht bei den Panthers weiterhin nur ein Sieg zu Buche.

Die Patriots, vor einigen Jahren noch Tom Brady sei Dank ein Top-Kandidat auf den Super Bowl, konnten immerhin schon zwei Spiele erfolgreich gestalten. Und auch in der Partie gegen die Washington Commanders sind die "Pats" nicht chancenlos. Doch beim Stand von 17:20 wirft Quarterback Mac Jones im letzten Drive New Englands eine Interception, das Field Goal zum möglichen Ausgleich ist passé, das Spiel verloren.



Es wird also spannend zu sehen sein, welchem der beiden krisengeplagten Teams vor Frankfurter Publikum ein Befreiungsschlag gelingt. Um viel mehr wird es nicht gehen, die Playoff-Chancen für beide sind, wenn überhaupt, nur noch theoretischer Natur.

Alle NFL-Ergebnisse im Überblick können Sie hier nachlesen.