Beim traditionsreichen Pferderennen Grand National in England sterben drei Pferde, mehr als 100 Tierschutzaktivisten werden kurzzeitig verhaftet. Nach der dreitägigen Veranstaltung geht es um die Deutung der Vorfälle. Ein Trainer will die Verantwortlichen für den Tod seines Pferdes gefunden haben.

Nach dem Tod dreier Pferde beim beliebten Pferderennen Grand National im englischen Aintree fordern Kritiker einschneidende Änderungen. Um die Sicherheit für die Tiere zu erhöhen, müsse das Feld deutlich reduziert werden. "Wir wissen, dass dies zu mehr Unfällen führt, es macht Unfälle wahrscheinlicher und Verletzungen wahrscheinlicher, deshalb möchten wir, dass auch diese Reform durchgeführt wird", sagte Emma Slawinski von der Tierschutzorganisation RSPCA dem Sender BBC Radio 4. Dass viele Pferde an den Start gingen, führe zu Stürzen. Der Einsatz von Peitschen erhöhe ebenfalls das Risiko von Verletzungen, sagte Slawinski.

Das Rennen nahe Liverpool war vom Tod dreier Pferde nach Stürzen und von massiven Protesten überschattet worden. Mehr als 100 Tierschützer wurden vorübergehend festgenommen, nachdem sie versucht hatten, die Rennstrecke zu stürmen. Der Trainer eines der gestorbenen Pferde machte die Aktivisten für den Tod von Hill Sixteen verantwortlich, der am Samstag im Hauptrennen tödlich verunglückte. "Ich weiß, wie ignorant diese Leute sind, sie haben keinen blassen Schimmer. Sie verursachen mehr Probleme, als sie jemals lösen."

Die Proteste direkt an der Strecke hätten die Tiere aufgeregt, sagte Sandy Thomson. Dessen Schützling Hill Sixteen hatte sich bei einem Sturz am ersten Hindernis das Genick gebrochen. In der BBC Radio 4-Sendung Today erklärte Thomson: "Wenn wir uns die letzten neun Jahre ansehen, seit die Strecke geändert wurde, gab es im Durchschnitt weniger als zwei Stürze an den ersten beiden Hindernissen, und dieses Jahr waren alle sehr aufgeregt - Pferde, Jockeys, Starter - und es gab acht Stürze an diesen ersten beiden Hindernissen."

Aktivisten weisen Schuld von sich

Ein weiteres Pferd, Dark Raven, starb ebenfalls nach einem Rennen am Samstagnachmittag, Envoye Special starb am Donnerstag, dem ersten Tag des dreitägigen Festivals. Seit dem Jahr 2000 sind im Rahmen des Grand National 61 Pferde zu Tode gekommen.

Die Tierschutzaktivisten von Animal Rising sagten Sky News: "Zunächst möchten wir allen, die mit Hill Sixteen in Verbindung stehen oder von ihrem Tod betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen. Die Aktionen von Animal Rising beim Grand National hatten zum Ziel, genau das zu verhindern. Der Tod und die Verletzungen von Pferden sind eine unvermeidbare Folge der Art und Weise, wie wir Tiere für den Sport nutzen. Der einzige Weg, um zu verhindern, dass diesen wunderbaren Tieren noch mehr Leid zugefügt wird, besteht darin, unsere Beziehung zu ihnen völlig neu zu bewerten und einen Weg zu finden, sie zu lieben, ohne sie in Gefahr zu bringen."