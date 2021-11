Am Ende jubelte er: Timo Boll holt die Bronze-Medaille bei der Tischtennis-WM - zum zweiten Mal in seiner Karriere. Für das Finale ha es nicht ganz gereicht - am Ende unterliegt er dem Schweden Truls Möregardh 3:4. Ein ganz besonderer Rekord war ihm allerdings schon vor Antritt des Spiels sicher.

Timo Boll hat bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Houston zum zweiten Mal in seiner Karriere Bronze im Einzel gewonnen. Der gesundheitlich angeschlagene 40-Jährige verlor sein Halbfinale gegen den erst 19 Jahre alten Schweden Truls Möregardh 3:4 (11:8, 11:8, 6:11, 8:11, 12:10, 8:11, 5:11) und verpasste damit den erstmaligen Einzug in ein Einzel-Finale bei Weltmeisterschaften.

Der Rekord-Europameister von Borussia Düsseldorf plagt sich seit dem Beginn dieser WM-Woche in den USA mit Beschwerden am Bauchmuskel herum. Zu Beginn hatten die ihn bei diesem Turnier kaum beeinträchtigt. Vor dem Viertelfinale gegen den 19 Jahre jüngeren Amerikaner Kanak Jha am Samstag wurden die Schmerzen jedoch stärker.

Der dritte Platz wird nicht extra ausgespielt, die Verlierer der beiden Halbfinals bekommen beide eine Bronzemedaille. Das war Boll bislang nur bei der WM in Rotterdam vor zehn Jahren gelungen. Er stand zudem vier Mal an der Spitze der Weltrangliste, gewann acht EM-Titel und bereits sechs WM-Medaillen mit der deutschen Mannschaft. Boll ist damit der bislang älteste Medaillengewinner bei einer Tischtennis-Weltmeisterschaft seit der ersten Auflage 1926 in London.