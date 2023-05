Tom Brady kauft sich zurück in die NFL

Einstieg als Anteilseigner Tom Brady kauft sich zurück in die NFL

Tom Brady ist der größte Footballspieler der Geschichte, der einstige Quarterback gewann mehr Titel als alle anderen und hält eine Vielzahl an Rekorden. Nun kehrt Brady, der Anfang des Jahres zum zweiten Mal seinen Rücktritt erklärt hat, zurück in die NFL.

Quarterback-Legende Tom Brady steigt bei den Las Vegas Raiders ein. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion wird Anteilseigner bei der NFL-Franchise, das bestätigte Besitzer Mark Davis gegenüber ESPN. "Wir freuen uns, dass sich Tom den Raiders anschließt", sagte der Unternehmer. Die Football-Profiliga muss dem Deal noch zustimmen. Brady, der im Frühjahr seine Karriere nach 23 Spielzeiten in der NFL beendet hatte, ist erst der dritte ehemalige Spieler nach George Halas und Jerry Richardson, der Anteile an einem NFL-Klub erwirbt. Davis, der die Raiders aus Oakland in die Glücksspielstadt holte, gehören auch die Las Vegas Aces, Champion der Basketball-Frauenliga WNBA. Dort ist Brady seit März ebenfalls Minderheitseigner.

Schon 2020 sollte Brady, der erfolgreichste Football-Profi aller Zeiten, Teil der Raiders, gerade frisch aus Oakland nach Las Vegas gezogen, werden - damals noch als aktiver Spieler. Doch der damalige Coach Joe Gruden intervenierte, aus einem Engagement wurde nichts. Stattdessen spielte Brady noch zwei Saisons für die Tampa Bay Buccaneers. Brady hatte Berichten zufolge bereits früher Interesse an einer Minderheitsbeteiligung bei den Miami Dolphins gezeigt. Eine sechsmonatige NFL-Untersuchung ergab allerdings, dass Dolphins-Eigentümer Stephen Ross und der stellvertretende Vorsitzende und Teilhaber Bruce Beal bei Gesprächen mit Brady gegen die Anti-Manipulations-Richtlinien der Liga verstoßen haben. Den Dolphins wurde daraufhin ihr Erstrunden-Draft-Pick für den Draft im letzten Monat entzogen.

ESPN brachte sogar das Gerücht auf, dass es Gedankenspiele geben könnte, nach denen der Quarterback sogar aufs Feld zurückkehren könnte - dementierte sie aber direkt selbst wieder. "Es wird nicht erwartet, dass Brady, der in der letzten Saison 41 Tage lang pausieren musste, wieder spielen wird", schreibt der Sender. "Und selbst wenn er es täte, müsste eine Doppelrolle bei den Raiders von den NFL-Besitzern genehmigt werden."

Die Raiders hatten erst jüngst mit Jimmy Garoppolo einen neuen Quarterback verpflichtet - und den ehemaligen Spielmacher der San Francisco 49ers mit einem Fünfjahresvertrag über bis zu 67,5 Millionen Dollar ausgestattet. Seine NFL-Karriere hatte "Jimmy G" einst bei den New England Patriots gestartet, als chancenloser Herausforderer von Tom Brady. Brady gewann sechs Super Bowls mit New England und einen weiteren mit den Tampa Bay Buccaneers, bevor er nach der abgelaufenen Saison nach 23 Spielzeiten in der NFL mit den meisten Passing-Rekorden im Gepäck zurücktrat. Und diesmal wohl endgültig: Schon Anfang 2022 hatte Brady sein Karriereende bekannt gegeben, machte aber nur 40 Tage später einen Rückzieher und hängte noch ein mäßig erfolgreiches Jahr dran.

Ursprünglich sollte Brady seine Rückkehr in die NFL als TV-Experte feiern, nun geht es noch etwas schneller. Der 10-Jahres-Vertrag mit Fox über 375 Millionen Dollar für die Übertragung von NFL-Spielen, der ab der Saison 2024 laufen soll, bleibt von der Investition in die Raiders unberührt, heißt es. Fox habe die Vereinbarung abgesegnet, schreibt ESPN.