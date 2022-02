Erst verkünden einige US-Medien das Ende der Football-Karriere von Star-Quarterback Tom Brady. Doch das Dementi folgt schnell. Nach dem Wirbel äußert sich der 44-Jährige nun erstmals selbst zu seiner Zukunft.

Tom Brady hat nach eigener Aussage noch nicht über seine Zukunft in der NFL und ein mögliches Karriereende entschieden. "Ich denke, wenn die Zeit reif ist, werde ich bereit sein, eine Entscheidung zu treffen, so oder so", sagte der 44-Jährige nach Angaben von US-Medien am Montag in einem Podcast.

Es war Bradys erste eigene öffentliche Äußerung zu den Rücktrittsmeldungen vom Wochenende. Am Samstag hatte ESPN unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, die Entscheidung sei gefallen, der 44-Jährige werde seine Karriere beenden. Zahlreiche Kollegen, die NFL selbst und sogar eine seiner Firmen hatten ihm daraufhin zur überragenden Karriere mit sieben Super-Bowl-Siegen gratuliert.

Brady spielt seit 22 Jahren in der NFL und hat eine seiner besten Spielzeiten hinter sich. Bei den Tampa Bay Buccaneers steht er noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Ihm sei bewusst, dass seine Entscheidung viele Leute betreffen werde, sagte Brady in dem Podcast.

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte Brady bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Los Angeles Rams ermöglichte er den Buccaneers im Playoff-Duell vor einigen Tagen fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

Neben dem Rekord für Titel hält er unter anderem auch die für Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624). Insgesamt stand er zehn Mal im Super-Bowl-Finale. Als er im Jahr 2000 beim Draft in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen wurde, hatte das niemand für möglich gehalten.