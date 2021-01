Was für ein Wahnsinn, was für eine Demütigung, welch Dominanz: Darts-Profi Dave Chisnall haut WM-Favorit Michael van Gerwen mit 5:0 aus dem Turnier. Van Gerwen, die Nummer eins der Welt, hatte seit 2009 kein WM-Spiel mehr zu null verloren, gegen "Chizzy" hat er aber überhaupt keine Chance.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat die deutlichste WM-Niederlage in seiner Karriere hinnehmen müssen und ist überraschend schon im Viertelfinale ausgeschieden. "Mighty Mike", wie der Niederländer genannt wird, verlor mit 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall und geht bei der Jagd nach seinem vierten WM-Titel wie im Vorjahr leer aus.

Van Gerwen war von Beginn an im Rückstand und wurde von "Chizzy", der erstmals im Halbfinale steht, klar dominiert. Dabei waren vorher die Vorzeichen klar andersherum: Gegen keinen anderen Spieler hatte der Engländer so eine schlechte Bilanz wie gegen "MvG". 27 Partien war er zuvor sieglos gegen den Niederländer.

Gegen Chisnall war van Gerwen dann aber überraschend absolut chancenlos. Der Engländer nutzte seinen ersten Matchdart. Zuvor war es eine Demontage gewesen, die eine Darts-WM so noch nie gesehen hatte. Im ersten Satz konnte "MvG" noch kurz mithalten, beide Profis warfen sehr stark. "Chizzy" gewann den Satz und holte auch den zweiten, noch souveräner und noch dominanter.

Chisnall wirft 14 180er

Den dritten Satz eröffnete Chisnall mit einem Highfinish: 114 löschte der 40-Jährige über T19, 17 und Tops zum 1:0. "MvG" wirkte nervös, während der Engländer eine 180 nach der anderen raushaute und auf 3:0 stellte. Im vierten Satz machte der Niederländer dann mal Druck auf "Chizzy", der sich davon aber überhaupt nicht beeinflussen ließ: Erst verfehlte er zwar die Doppel-12, um anschließend aber mit der Doppel-6 auch den vierten Satz nach Hause zu bringen.

Im finalen Satz schlug Chisnall dann eiskalt zu und nutzte direkt den ersten Matchdart: 80 auf dem Board löschte er mit zwei Treffern in die 20 und dem Finalen Wurf in die Doppel-20. "MvG" hatte zwar nicht seinen besten Tag, aber ein paar Statistiken zeigen, dass Chisnall an diesem Abend einfach zu stark für jeden Spieler auf der Welt war: Er erzielte insgesamt 14 180er und ein Average von über 107 Punkten. Weltklasse!

Zuvor hatte Weltklasseprofi Gerwyn Price aus Wales das Halbfinale erreicht. Er trifft in der Runde der letzten Vier am Samstag auf den Engländer Stephen Bunting. Ebenfalls im Halbfinale steht der schottische Routinier Gary Anderson, der nun auf Chisnall trifft.