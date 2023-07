Cofidis ist eine der ältesten Mannschaften im Radsport-Zirkus: 1997 geht das Team erstmals bei der Tour de France an den Start, 2000 fährt zum ersten Mal ein Cofidis-Profi ins Gelbe Trikot. 2008 beginnt eine bittere Serie. Doch die endet mit dem Etappensieg des Franzosen Victor Lafay auf der 2. Etappe der Tour de France 2023.

Der französische Radprofi Victor Lafay vom Team Cofidis hat im Baskenland die zweite Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der Teamkollege des Berliners Simon Geschke siegte auf dem längsten Teilstück der diesjährige Auflage nach 208,9 km in San Sebastian im Sprint einer Spitzengruppe vor dem Belgier Wout Van Aert (Belgien/Jumbo-Visma). Dritter wurde wie am Vortag Herausforderer Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates), der erneut Bonussekunden auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) herausfuhr.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt der Brite Adam Yates (UAE Team Emirates), der den Auftakt am Samstag in Bilbao vor seinem Bruder Simon gewonnen hatte. Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann, der am Sonntag als 15. mit der Favoritengruppe das Ziel erreichte. Kurzzeitig hatte der deutsche Meister sogar mal attackiert. "Ich wollte mal schauen, ob einer mitfährt. Die Etappe hat bestätigt, dass die Beine ganz gut sind", sagte Buchmann, der sich im Bora-hansgrohe-Team aber derzeit mit der Helferrolle für den australischen Kapitän Jai Hindley begnügen muss.

Lafay beendete derweils eine ewig lange Durststrecke seines Teams: 1997 war Cofidis erstmals bei der Tour de France angetreten, 2000 war mit dem Schotten David Millar erstmals ein Profi des französischen teams ins Gelbe Trikot gefahren. Doch danach blieben die Erfolge bei der Frankreich-Rundfahrt bald aus: 2008 gewann Sylvain Chavanel noch eine Tour-Etappe, danach begann eine lange, lange Durststrecke: Bis heute, als Victor Lafay die lange Serie beendete.