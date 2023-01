Für den FC Liverpool beginnt das neue Jahr denkbar schlecht. Neben zwei Niederlagen in der Meisterschaft, setzt es im Ligapokal ein Unentschieden gegen die Wolverhampton Wanderers. Im Wiederholungsspiel gelingt dem Team von Trainer Jürgen Klopp aber der Befreiungsschlag.

Mit dem ersten Pflichtspielsieg nach dem Jahreswechsel im vierten Anlauf haben der englische Fußball-Topklub FC Liverpool und sein deutscher Teammanager Jürgen Klopp im FA-Cup einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Durch den Einzug in die Runde der besten 32 nach dem 1:0 (1:0) im Drittrunden-Wiederholungsspiel beim Premier-League-Rivalen Wolverhampton Wanderers wahrten die Reds zudem ihre Chancen auf eine Wiederholung ihres Pokalsiegs im Vorjahr.

Klopps Mannschaft hielt dem Druck nach dem 2:2 gegen Wolverhampton im ersten Pokalduell zwischen den Niederlagen in den bisherigen zwei Punktspielen des neuen Jahres auch mit dem zweiten Anzug stand. Harvey Elliott sorgte durch die Gästeführung nach 13 Minuten für die erhoffte Ruhe in Reihen des letztjährigen Champions-League-Finalisten. Der sehenswerte Treffer des 19-Jährigen auf Vorarbeit des Ex-Münchners Thiago sollte auch schon die Entscheidung zugunsten des achtmaligen Cupgewinners bedeuten.

Klopp mischte Anfangself kräftig durch

Im Kampf um einen Platz im Achtelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der Fußball-Geschichte muss Liverpool am 28. Januar in einem weiteren Erstliga-Duell bei Brighton & Hove Albion antreten. Dort bietet sich dem Team von der Anfield Road die Gelegenheit zu einer weiteren Wiedergutmachung: Durch die bittere 0:3-Pleite beim kommenden FA-Cup-Gegner fiel Liverpool am vergangenen Wochenende in der Premier-League-Tabelle mit schon zehn Punkten Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz auf Rang neun zurück.

Nicht zuletzt aufgrund dieses Rückschlages rotierte Klopp sein Team für das Pokalmatch bei den Wolves kräftig durch. Von seiner Anfangsformation in Brighton standen am Abend lediglich Abwehr-Ass Ibrahima Konate, Thiago und Winter-Neuzugang Cody Gakpo erneut in der Startaufstellung. Im Vergleich zum Hinspiel veränderte Klopp sein Team sogar auf neun Positionen.