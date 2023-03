Die Skisprung-Szene trauert um Antonin Hajek. Der tschechische Skiflug-Rekordhalter stirbt im Alter von 36 Jahren. Zuvor wird Hajek, der nach seiner Karriere zeitweise auch Cheftrainer der tschechischen Mannschaft ist, monatelang vermisst.

Viele Monate wird Antonin Hajek vermisst, nun gibt es die traurige Gewissheit: Der frühere tschechische Skispringer ist tot. Das hat der Ski- und Snowboard-Verband des Landes bekannt gegeben. Hajek wurde 36 Jahre alt.

Der Tscheche war Anfang Oktober 2022 von seiner Familie bei der Polizei als vermisst gemeldet worden und seither nicht mehr aufgetaucht. Zuvor hatte er sich mit seiner Frau in Scheidung befunden.

"Der ehemalige exzellente Skispringer, tschechische Rekordhalter und Nationaltrainer Antonin Hajek ist gestorben. Sein Leben endete im frühen Alter von 36 Jahren", hieß es vonseiten des Verbandes. "Tondo, wir werden dich vermissen", schrieb der Verband dazu und drückte sein Mitgefühl für die Hinterbliebenen des "exzellenten Skispringers" aus.

Hajek schraubte Landesrekord auf 236 Meter

Hajek hatte seine Karriere im September 2015 beendet. Mit 236 Metern hat er noch immer den Landesrekord im Skifliegen inne - diese Weite war damals, im Jahr 2010, die drittweiteste jemals gestandene Marke. Sein bestes Weltcup-Ergebnis feierte der zweimalige Olympia-Teilnehmer ebenfalls beim Skifliegen, in der Saison 2009/10 flog er sowohl in Kulm als auch in Sapporo auf den vierten Platz.

Diese Platzierungen waren auch daher bemerkenswert, weil sich Hajek nach einem schweren Autounfall im April 2008 zurückgekämpft hatte. Er hatte dabei zahlreiche innere Verletzungen erlitten und konnte nur dank einer Notoperation gerettet werden.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Hajek als Trainer, war in der Saison 2019/20 sogar kurzzeitig zum Cheftrainer der tschechischen Männer im Weltcup aufgestiegen.