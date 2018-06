Sport

Ex-Weltmeister zurück im Ring: Tyson Fury feiert glanzloses Box-Comeback

Nach zweieinhalb Jahren, inklusive Drogen-Eskapaden, steigt Tyson Fury wieder in den Boxring. Die große Schlacht gegen Sefer Seferi bleibt aus, umso größer ist das Mundwerk des Briten. Nun darf der Box-Clown auf einen WM-Kampf hoffen.

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat seinen Comeback-Kampf nach zweieinhalbjähriger Ringpause glanzlos gewonnen. Der 29-jährige Brite profitierte in Manchester von der Aufgabe seines albanischen Aufbaugegners Sefer Seferi nach der vierten Runde. "Ich hätte ihn in der ersten Runde K.o. schlagen können, aber was hätte mir das gebracht? So habe ich vier Runden gemacht, und das Fernsehen hat es gezeigt", sagte der als Box-Clown bekannte 2,06-Meter-Hüne hinterher. Für Fury war es der 26. Sieg im 26. Profikampf (19 durch Knock-out).

Sein Leben und seine Karriere waren dem Bezwinger von Wladimir Klitschko zwischenzeitlich entglitten. Unter anderem Alkohol- und Kokainmissbrauch sowie Depressionen führten dazu, dass Fury zwischenzeitlich 175 Kilogramm auf die Waage brachte. Durch hartes Training und eine Ernährungsumstellung drückte er sein Gewicht vor dem Kampf gegen Seferi zumindest wieder auf 120 Kilogramm.

Bei seinem letzten Kampf im November 2015 in Düsseldorf hatte Fury den damaligen Champion Klitschko aus der Ukraine überraschend entthront. Die WM-Titel der Boxverbände WBA, IBF und WBO gab er später zurück. Eine zweijährige Dopingsperre von Fury aufgrund eines erhöhten Nandrolon-Wertes wurde zurückdatiert und lief am 13. Dezember vergangenen Jahres ab. Zu Jahresbeginn erhielt Fury seine Boxlizenz zurück.

Das mittelfristige Ziel des "Gypsy King" dürfte ein erneuter WM-Kampf sein. Amtierende Weltmeister sind der britische Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua (IBF, WBA und WBO) sowie Deontay Wilder aus den USA (WBC). Ein Kampf zwischen beiden Titelträgern soll noch in diesem Jahr stattfinden. Wilder war es auch, der Fury den entscheidenden Anstoß zum Comeback gab. Fury ging gerade mit seinem Hund am Kanal spazieren, als er erfuhr, dass Wilder ihn öffentlich und mit harten Worten abschrieb. "Da fühlte ich mich wie ein fettes Schwein und wäre am liebsten ins Wasser gesprungen und hätte mich ertränkt", sagte Fury der "Sport-Bild": "Aber dann dachte ich: Ich starte ein Comeback und knocke ihn aus."

Quelle: n-tv.de