Bei den schweren Jungs kann im MMA-Sport alles ganz schnell gehen. Oft reicht ein Schlag. Bei UFC 295 zeigen die neuen Champions im Schwer- und Halbschwergewicht, welche Power in ihren Schlägen liegt.

Die Ultimate Fighting Championship (UFC) hat zwei neue Champions. Bei UFC 295 in New York wurden aus Verletzungsgründen sowohl der Titel im Schwergewicht, als auch im Halbschwergewicht neu vergeben. Dabei schreiben die beiden neuen besten MMA-Kämpfer ihrer Gewichtsklassen Geschichte.

Im Hauptkampf des Abends standen sich mit dem Brasilianer Alex Pereira und dem Tschechen Jiri Prochazka zwei Käfigkämpfer mit einzigartigen Stilen und ehemalige Champions gegenüber. Kickboxer Pereira war bereits Titelträger im Mittelgewicht, Prochazka gab den Titel im Halbschwergewicht wegen einer Verletzung ab.

Die erste Runde starteten beide Kämpfer abwartend, der Brasilianer setzte seinem Gegner mit Lowkicks zu, die schnell Wirkung zeigten. Leicht humpelnd versuchte Prochazka, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Nach einem kurzen Clinch am Käfigzaun gelang das auch. Am Boden konnte der Tscheche dann seine ersten Schläge ins Ziel bringen.

Die Schwellung am Schienbein machte Prochazka in der zweiten Runde bereits zu schaffen. Die Bewegungen des Ex-Champions waren deutlich eingeschränkt, dennoch machte er weiter Druck auf Pereira, ohne jedoch effektive Treffer zu landen. Stattdessen kassierte er erneut Tritte gegen das Bein und den Oberkörper. Nach rund zwei Minuten schaltete Prochazka in den Vorwärtsgang und landete eine schöne Links-Rechts-Kombination, mit der er den Brasilianer erneut an den Käfigzaun drängte. Pereira ging wieder auf Distanz, doch das Muster blieb.

Prochazka traf mit einem rechten Haken, der Pereira anklingelte und ihn erneut zurück zum Käfigrand trieb. Dort konterte der Brasilianer wie aus dem Nichts mit einem linken Aufwärtshaken, der Prochazka zu Fall brachte. Pereira setzte mit schnellen Ellbogenstößen nach, der Ringrichter sah keine Gegenwehr des Tschechen und brach den Kampf ungewohnt frühzeitig ab. Pereira siegte durch technischen Knockout und ist nach Randy Couture, B.J. Penn, Conor McGregor, Daniel Cormier, Georges St-Pierre, Amanda Nunes und Henry Cejudo der achte Kämpfer, der in der UFC in zwei Gewichtsklassen Champion geworden ist.

Prochazka wollte nach dem vielleicht zu frühen Eingreifen des Ringrichters keine Kontroverse aufkommen lassen und beklagte sich nicht. "Ich war weg", sagte er. Es sei jedoch eine Enttäuschung für ihn, nachdem er so hart daran gearbeitet hatte, nach der Verletzung zurückzukommen. Pereira erklärte nach dem Kampf, dass er nicht überrascht gewesen sein, dass der Ringrichter eingreifen musste. "Den Titel zu gewinnen, ist eine große Ehre", sagte der Brasilianer, der im Anschluss Israel Adesanya herausforderte. Gegen den Neuseeländer gewann Pereira den Titel im Mittelgewicht in 2022, verlor ihn aber auch an diesen bereits ein Jahr später.

Aspinall macht kurzen Prozess

Nach der Verletzung von UFC-Legende und Schwergewichtschampion Jon Jones suchte die Elitepromotion kurzfristig einen neuen Titelträger - die Chance für den Briten Tom Aspinall und den Russen Sergei Pavlovich, die bereits als Herausforderer von Jones gehandelt wurden.

Der Brite machte kurzen Prozess mit Pavlov. Er gewann das Interim-Gold mit einem spektakulären K.-o.-Sieg nach nur wenigen Sekunden. Damit enden für den 39-Jährigen turbulente 15 Monate. Nach einem Kreuzbandriss im Kampf gegen Curtis Blaydes im Juli 2022 feierte er im Sommer erfolgreich sein Comeback - und nun darf er sich als erster britischer Schwergewichtschampion der UFC feiern lassen.

"Es waren verrückte zweieinhalb Wochen", sagte Aspinall in seinem Interview nach dem Kampf. "Wenn du jemals die Chance bekommst, etwas zu tun, und du hast Angst davor, dann solltest du es unbedingt tun, verdammt", so der Brite, der seinen Titelgewinn seinem Vater widmete. Für Aspinall steht nun ein Vereinigungskampf gegen Champion Jon Jones oder den ehemaligen Champion Stipe Miocic an.