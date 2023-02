Die UFC und Mixed-Martial-Arts haben ihre schillerndste Figur zurück. Nach einem Beinbruch im Sommer 2021 wird Superstar Conor McGregor nun ins Oktagon zurückkehren. Sein heiß ersehnter Comeback-Kampf wird zusätzlich mit einer Reality-TV-Show angeheizt.

Die Kampfsport-Organisation Ultimate Fighting Championship (UFC) startet das Jahr mit einem großen Knall: Mit Conor McGregor wird der größte Star der Mixed-Martial-Arts-Szene wieder in den Käfig steigen. Das kündigte die UFC auf ihren Social-Media-Kanälen an.

McGregor werde zuvor als Coach in "The Ultimate Fighter" zu sehen sein, erklärte UFC-Präsident Dana White. "The Ultimate Fighter" ist eine beliebte TV-Show, in der zwei prominente UFC-Stars jeweils ein Team aus unbekannten Fightern trainieren, die in einem Turniermodus selbst um einen UFC-Vertrag kämpfen. Neben McGregor wird der US-Amerikaner Michael Chandler das andere Team in der Show betreuen. Der 36-Jährige werde dann nach Ende der Staffel auf McGregor treffen, erklärte White. Einen Ort und ein Datum gebe es aber noch nicht. Da die Show noch nicht aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde, kann man davon ausgehen, dass die UFC frühestens einen Termin im Sommer anpeilt.

McGregor, der 2015 in der Reality-Show gegen Urijah Faber antrat, hat seit seinem Bruch des linken Beins beim Kampf gegen Dustin Poirier im Juli 2021 keinen Kampf mehr bestritten. Chandler fordert seit mehr als einem Jahr ein Duell mit dem Iren.

Als ehemaliger Champion im Leichtgewicht und im Federgewicht war McGregor (Kampfbilanz 22-6) der erste Kämpfer, der in der UFC zwei Titel in verschiedenen Gewichtsklassen gleichzeitig innehatte. Der in Irland geborene Kämpfer hält zudem den Rekord für das schnellste Finish in der Geschichte der UFC-Titelkämpfe - einen Knockout nach 13 Sekunden gegen Jose Aldo beim Kampf um den Federgewichtsgürtel. Seine letzten beiden Kämpfe hatte der 34-Jährige allerdings verloren.

Der Kampf mit Chandler verspricht, ein Spektakel zu werden. Der US-Amerikaner (23-8) ist ein ehemaliger dreifacher Champion im Leichtgewicht in der Konkurrenzorganisation Bellator und bekannt dafür, nicht lange zu taktieren. Nach seinem Wechsel zur UFC 2021 stand er bereits mit einigen der besten Kämpfer seiner Gewichtsklasse im Käfig. Im November verlor er seinen letzten Kampf gegen Dustin Poirier durch Aufgabe.