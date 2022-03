Rafael Nadal hat in diesem Jahr noch kein Tennis-Match verloren und so schon drei Turniere gewonnen. In Indian Wells verlängert der Spanier seine Serie auf 20 Erfolge. Im Finale wartet nun Taylor Fritz. Wie man den jungen Amerikaner in einem Endspiel bezwingt, weiß Nadal.

Nach einem harten Stück Arbeit ist Rafael Nadal ins Finale von Indian Wells eingezogen und seinem vierten Turniersieg in diesem Jahr einen großen Schritt näher gekommen. Der Tennis-Star aus Spanien gewann das Halbfinale beim Masters in Indian Wells gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz 6:4, 4:6, 6:3 und trifft nun im Finale auf Taylor Fritz aus den USA. Der hatte sich zuvor 7:5, 6:4 gegen Andrej Rubljow durchgesetzt. "Ich bin sehr glücklich, im Finale zu sein, das bedeutet mir viel und jetzt muss ich einfach weitermachen", sagte Nadal.

Der Sieg gegen Alcaraz war schon sein 20. in diesem Jahr, er ist 2022 noch ungeschlagen. Die Erfolgsserie brachte ihm den Sieg bei den Australian Open ein und damit den 21. Titel bei einem Major - Rekord im Herrentennis. Außerdem gewann er die Turniere in Melbourne und Acapulco.

Das Match nun wurde im zweiten Satz von heftigen Windböen beeinträchtigt. Weil Papier und Handtücher durch die Gegend flogen, gab es mehrmals kurze Spielunterbrechungen. "Das Problem im Tennis ist, wir haben keine Regel dafür", sagte Nadal. Er habe mit dem Wind gar keine so großen Probleme und sehe die Umstände als Herausforderung. Die ständigen Unterbrechungen aber "machen es unspielbar für mich".

Im dritten Satz musste sich der 35-Jährige von einem Physiotherapeuten auf dem Platz behandeln lassen. Er habe Schmerzen an der Brust gehabt, berichtete Nadal später. "Ich spüre es noch immer ein bisschen, aber es bleiben noch viele Stunden bis morgen. Ich hoffe, es wird kein Problem sein." Nadal könnte zum 37. Mal ein Masters gewinnen, Fritz wartet noch auf den ersten Sieg bei einem Turnier dieser Kategorie. Das bislang einzige direkte Duell zwischen den beiden gab es vor zwei Jahren im Finale von Acapulco. Nadal gewann damals 6:3, 6:2.